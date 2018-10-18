(Görüntülü) Hastalığından kurtuldu, tornacılığa devam ediyor

ADANA'da parmaklarında oluşan şişlikle başlayan ağrılar nedeniyle gittiği hastanede 'iltihaplı eklem romatizması' olarak bilinen 'romatoid artrit' hastası olduğunu öğrenen Abdulrezak Atak (63), Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde 10 yıllık tedaviyle sakat kalmaktan kurtuldu. Atak, torna tesviye dükkanında tekrar çalışmaya başladı. Kentte 40 yıldır tornacılık işiyle geçimini sağlayan Abdulrezak Atak, 13 yıl önce vücudunun çeşitli yerlerinde eklem ağrılarıyla uyandı. Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Balcalı Hastanesi'ne giden Atak'a 'romatoid artrit' teşhisi kondu. Bunun üzerine Atak, fizik tedaviye başladı. Daha sonra hastalığı ilermeye devam eden ve yürüme zorluğu çeken Atak, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Romatoloji Bilim Dalı'nda Prof. Dr. Süleyman Özbek tarafından tedavi altına alındı. İŞİME DEVAM EDİYORUM Hastalığın tüm hayatını etkilediğini belirten Abdulrezak Atak, "Önce eklemlerimde şişmeler vardı. Ellerimi kaldıramaz, çorabımı dahi giyemezdim. Araç kullanamazdım, şimdi rahatlıkla kullanabiliyorum. İşime de devam ediyorum, tedavi yaklaşık 10 yılı buldu, 2-3 yılı fizik tedavide geçti. Yürüyemez hale gelmiştim, makas, çekiç tutamıyordum. Bu hastalıkta stres yapmamak lazım. Erken tedavi olursanız iyileşirsiniz. Ben hayatımdan memnunum, sağlığım yerinde" dedi. ERKEN TANI ÖNEMLİ Hastanın 10 yıldan daha uzun zamandan beri tedavi edildiğini anlatan Prof. Dr. Özbek ise şöyle konuştu: "Kaşığı ağzına götüremediği, ekmeği bölemediği zamanlar oldu. Akciğerin tutulduğu başka bir dönemi de yaşamış. Ama tedavisinin tamamlanmasıyla, atölyede 40 yıldan beri yürüttüğü mesleğini sürdürebiliyor. Erken tanı ve tedaviyle başta romotoit artritle başlayan hastalıkların hastanın yaşam kalitesine, yaşam süresini olumsuz etkisini ortadan kaldırmak mümkün. Bu hastanın yaşam süresini yaklaşık 10 yıl azaltabiliyor. Erken tanı olduğu taktirde hastalığın olumsuz süreci tersine döndürülür. Bugün modern tedavi yöntemleriyle hasta, hastalığı unutacak kadar iyi duruma gelir" dedi.

YORUM EKLE Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi Adınız Soyadınız Yorum Gönder Yanıt : @name ×