(Görüntülü) Gizem, 48 bedenden 38'e düştü

Selma KUNAR/ANTALYA, () - ANTALYA'da oturan Gizem Gedik (27), 116 kiloyla girdiği tüp mide ameliyatının ardından 10 ayda 54 kilo verdi. Doğum günü olan geçen yıl 16 Kasım'da ameliyat olan Gizem Gedik, "48 bedenden 38 bedene düşmek çok güzel. Şu anda uçuyorum sanki. Bana doğum günü hediyesi oldu" dedi. Antalya'da bir mağazada satış temsilcisi olarak çalan Gizem Gedik, çalışma hayatıyla birlikte düzenli yemek yiyemediği için sürekli kilo almaya başladı. İşten geç döndüğü için çoğu zaman geç saatlerde akşam yemeği yiyen Gizem Gedik, 116 kiloya ulaştı. Fazla kiloları vermek için diyet uygulayan ve spor yapan Gedik, bunda başarılı olamayınca tüp mide ameliyatı olmaya karar verdi. AMELİYATI DOĞUM GÜNÜNDE OLDU Ameliyata karar verdikten sonra işten ayrılan ve kendini ameliyata hazırlayan Gizem Gedik, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği'nden Doç.Dr. Mehmet Tahir Oruç'a başvurdu. Doç. Dr. Oruç'un muayene ettiği Gizem Gedik, 8 aylık hazırlık sürecinin ardından 16 Kasım 2017 tarihinde tüp mide ameliyatı oldu. 10 ayda 54 kilo veren Gizem Gedik, ameliyat olmak için 8 ay beklediğini, bu sürede hem fiziksel hem de psikolojik olarak kendini ameliyata hazırladığını söyledi. 15 Kasım 2017 tarihinde Doç.Dr. Mehmet Tahir Oruç'un kendisini arayarak 16 Kasım'da ameliyata alınacağını söylediğini belirten Gizem Gedik, "16 Kasım benim doğum günüm. Bu ameliyat bana doğum günü hediyesi oldu" dedi. 10 BEDEN KÜÇÜLDÜ Ameliyata korkarak girdiğini, ancak ilk günün zorluğundan başka hiçbir zorluk yaşamadığını belirten Gedik, şunları söyledi: "İyi ki ameliyat olmuşum. 48 bedenden 38 bedene düşmek çok güzel. Şu anda uçuyorum sanki. Önceki kilomla yürürken bacaklarımın ağrıdığını hissediyordum. Şu an yürürken uçtuğumu hissediyorum. Çok mutluyum. Annem terzi. Artık prova bile yapmadan bana kıyafetler dikiyor. Bu çok keyifli. Çok güzel bir duygu." İNSANLARIN HAYATI DEĞİŞİYOR Ameliyatı gerçekleştiren Doç.Dr. Mehmet Tahir Oruç ise 8 yıldır obezite ve metabolik cerrahi uyguladıklarını belirtti. Son yıllarda tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de endüstrinin getirdiği birtakım hazır gıdaların tüketiminin obeziteyi ciddi bir sağlık problemi haline getirdiğini söyleyen Doç.Dr. Oruç, “Obezite cerrahisi sadece kilo cerrahisi değildir. Bu cerrahiyle hastalarımız aynı zamanda obezitenin getirdiği diyabet, uyku apnesi ve tansiyon gibi önemli sağlık sorunlarından da kurtuluyor" dedi. Obezite cerrahisiyle insanların adeta hayatının değiştiğini vurgulayan Doç.Dr. Oruç, “Eğilip ayakkabısını düğümlemek bile insanın hayatını değiştiren önemli bir şey. Bu nedenle obezite cerrahisine böyle bakmak lazım" dedi. Obezite ve metabolik cerrahinin son yıllarda çok tercih edilir hale gelmesinin nedenini yapılan ameliyatların sonuçlarının iyi olmasına bağlayan Doç.Dr. Mehmet Tahir Oruç, ameliyatın kısa dönem sonuçları gibi uzun vadede de sonuçlarının iyi olduğunu söyledi.