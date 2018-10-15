(Görüntülü) ERÜ'de 3 doktora şiddete tepki

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, () - ERCİYES Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Acil Servisi'nde son dönemde 3 doktorun hasta yakınları tarafından sözlü ve fiziksel şiddete uğramasının ardından Tabip Odası ve Dekanlık düzenledikleri basın toplantısı ile yaşanan şiddet olaylarını kınadı. Erciyes Üniversitesinde Tıp Fakültesi'nde görev yapan hekimlerin hasta yakınları tarafından fiziksel ve sözlü şiddete maruz kalması doktorların tepkisine neden oldu. Bugün Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hastanesi içinde Kayseri Tabip Odası ve Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı ortak açıklama yaptı. Şiddete maruz kalan çocuk hastanesi doktorları Merve Bingilli, Adem Topçu ve Burcu Daldaban'ın da hazır olduğu basın açıklamasında konuşan Tabip Odası Başkanı Hüseyin Per, "Hekimlerimiz acil sağlık birimlerinde güvensiz ortamlarda çalışmak istemiyorlar. Canlarını kurtarmaya çalıştıklarımız tarafından öldürülmek istemiyoruz. Hekimler yüzde 35'ini meslek değiştirmek istediğini, yüzde 86'sının ise meslek yaşam hayatı boyunca en az 1 kez şiddete uğradığı bir ortamda hizmete vermeye çalışıyoruz. Sağlıkta şiddetin son bulması ve sağlıkta şiddet yasasının acilen çıkarılmasını istiyoruz" dedi. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Poyrazoğlu ise yaptığı konuşmada, " Son 1 ay içinde 3 hekimimize hasta yakınları tarafından menfur saldırı yapılmıştır. Her gün artarak devam eden bu şiddet olayları bizleri derinden etkilemektedir. Hekimlerin uğradığı fiziksel ve sözlü şiddet eylemleri bizleri yıpratmaktadır " diye konuştu. 13 Ekim'de hasta muayene ederken şiddete uğrayan doktor Burcu Daldaban ise yaptığı açıklamada "O anı anlayabilmeniz için orada olmanız lazımdı. Yaşanan olaydan dolayı çok çok üzgünüm. Doktorların ne kadar saldırıya maruz kaldıkları saldırılar nasıl haber yapılıyorsa, bunun takipçisi olunup alınan cezalarında haber yapılmasını temenni ediyorum. Bana saldırı yapan kişiye ne ceza verildiği konusunda bilgi sahibi olamıyoruz. Şiddet uygulayanların birçoğu da elini kolunu sallayarak dışarıya çıkıyor. Bunlar artık son bulsun. Bizler de bir annenin babanın evladıyız, eşiz, kardeşiz" diye konuştu. Yapılan konuşmaların ardından hasta yakınları tarafından şiddete uğrayan doktorlar Merve Bingilli, Adem Topçu ve Burcu Daldaban'a çiçek sunuldu.