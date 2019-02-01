(Görüntülü) Engelli genç, organlarıyla 3 hastaya can oldu

SAMSUN'da, kaldığı bakım evinde yatağından düşüp kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen zihinsel engelli M.C.'nin (24) organları ailesi tarafından bağışlandı. M.C.’nin alınan organları, aynı hastanede tedavi gören 3 hastaya nakledildi. ​Atakum ilçesinde bakım evinde kalan zihinsel engelli M.C. yataktan düştü. M.C., bakım evi görevlileri tarafından Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan M.C.'nin beyin ölümü gerçekleşti. Bunun üzerine, Samsun Organ ve Doku Nakli Bölge Koordinasyon Merkezi sorumlusu Dr. Mehmet Kazak, organ bağışı için gencin aile bireyleriyle görüştü. Aile, organlarını bağışlamayı kabul etti. M.C.'nin ameliyatla alınan iki böbreği ile karaciğeri, aynı hastanede yapılan ameliyatla organ bekleyen 3 hastaya nakledildi. OMÜ Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yarkın Kamil Yakupoğlu, organ bağışı konusunda gösterdikleri duyarlılık nedeniyle aileye sonsuz teşekkür ettiklerini söyledi. Prof. Dr. Yakupoğlu, "Birçok organ bekleyen aileye bu tip davranışlar umut olacaktır. Organ bağışı çok önemli. Binlerce insan organ beklemektedir" dedi.

YORUM EKLE Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi Adınız Soyadınız Yorum Gönder Yanıt : @name ×