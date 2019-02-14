(Görüntülü) Cibuti'den getirilen 5 çocuğun tedavileri tamamlandı

Serkan BARIŞ/ÇORUM, () SAĞLIK Bakanlığı'nca, Doğu Afrika ülkesi Cibuti'den Türkiye'ye getirilen 5 çocuğun tedavileri tamamlandı. Taburcu edilerek, ülkelerine gönderilecek olan çocukları Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, ziyaret etti. İki ülke sağlık bakanlıkları arasındaki protokol kapsamında geçtiğimiz yıl Mart ayında yaşları 2 ile 5 arasında değişen 5 çocuk, refakatçileri eşliğinde tedavi için Çorum'a getirildi. Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavileri tamamlanan çocuklar, yaklaşık 11 ay süren tedavilerinin sonunda sağlıklarına kavuştu. Taburcu edilerek, ülkelerine gönderilecek olan çocukları Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, hastanede ziyaret etti. İl Sağlık Müdürü Dr. Ömer Sobacı ve Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Çağatay Afşarlar'dan bilgi alan Vali Çiftçi, "Cibuti'deki hastanenin kapasitesinin yeterli olmaması ve bazı ameliyatlara imkan tanımamasıyla ileri tetkik, tedavi gerektiren bazı hastaların Türkiye'ye nakledilmesi ve tedavilerinin Türkiye'de yapılması kararlaştırılıyor. Bu kapsamda yaşları 2 ila 5 arasında değişen 5 çocuğumuz refakatçileriyle birlikte Türkiye'ye getirilerek, hastanemizde tedavi altına alındı. Bazı çocuklarımız 3,5 kez ameliyat edildi. Şu anda hepsi sağlıklarına kavuştu. Yavrularımızı ülkelerine uğurluyoruz. Burada ameliyatları gerçekleştirilen doktorlarımıza, Sağlık Bakanlığımıza ve tüm bunların arkasında iradesi olan Cumhurbaşkanımıza teşekkürü bir borç biliyorum. Mazlum ve mağdur milletlerin ümidi haline gelen devletimize Allah zeval vermesin" dedi.