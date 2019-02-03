(Görüntülü) Annesi doğum gününde ikinci kez can oldu

ANTALYA'da böbrek yetmezliği nedeniyle zorlu bir süreç yaşayan Ali Uygun (35), annesi Emine Uygun'dan (59) doğum günü olan 25 Ocak'ta nakledilen böbrekle yaşama tutundu. Ali Uygun, doğum gününde adeta 1 yaşını kutladığını söyledi. Kentte seracılık yapan Ali Uygun'a, geçen yıl ekim ayında şikayetleri nedeniyle başvurduğu hastanede, protein kaçağına bağlı böbrek yetmezliği tanısı konuldu. Tedavisi 4 ay ilaçla sürdürülerek diyalize hiç girmeyen Uygun, uzun süreli yürüyememeye, geceleri uyuyamamaya ve nefes alamamaya başlayınca doktorları acil böbrek nakli yapılması gerektiğini söyledi. 8 kardeşi olan Uygun'un anne ve babası oğullarına böbrek vermek isteyince tetkikler yapıldı. Her ikisinin de böbreği uyumlu çıkınca anne Emine Uygun, “Oğluma böbreği ben vereceğim" dedi. Doktorların ameliyat günü olarak belirlediği 25 Ocak ise böbrek hastası Ali Uygun'un doğum günüydü. Uygun, annesi Emine Uygun'un böbreğiyle doğum gününde ikinci kez yaşam buldu. 'YENİDEN DOĞMUŞ GİBİYİM' Medical Park Antalya Hastane Kompleksi'nde böbrek nakli olan Ali Uygun, “Hayatta ikinci çıkış hakkımı doğum günümde aldım. Annem ikinci kez bana yaşam verdi" dedi. 8 kardeşi olduğunu, böbrek nakli gerektiğini öğrendiklerinde anne ve babasının bağışçı olmak istediğini anlatan Ali Uygun, “Kardeşlerime gerek kalmamıştı. Anne ve babamın böbrekleri uyuyordu ama annem 'Ben vermek istiyorum' dedi. Hasta olmak çok kötüydü. Çok halsizdim. 1 kilometre bile yürüyemiyordum. Sürekli kusuyordum. Yeme içme yoktu. Geceleri uyuyamıyordum. Nefes almakta bile zorlanıyordum. Doktor kritik güne geldiğimi söyledi. Hemen ameliyata alındım. 35 yaşındayım ama şimdi 1 yaşında gibiyim. Yeniden doğmuş oldum" diye konuştu. 'OĞLUM HEP 'ANNE BEN ÖLECEĞİM' DİYORDU' Emine Uygun ise oğluna böbreğini vermek için hiç düşünmediğini belirterek, “Oğlumun hastalığını duyunca 'Ben vereceğim' dedim. Seve seve de verdim. Yine olsa yine veririm. Bütün çocuklarıma verirdim" dedi. Oğlunun adeta ikinci hayatını yaşadığını belirten Uygun, “Çok mutluyum. Oğlumun doğum gününde iki doğum yapmış oldum. Allah'a şükürler olsun, bize bugünü gösterdi" dedi. Oğlunun hastalığı süresince hep 'Anne ben öleceğim, doktora bile gitmeye gerek yok' dediğini anlatan Emine Uygun, “Ben de oğluma hep 'bilemezsin oğlum. Eğer uyarsa ben böbreğimi vereceğim' diyordum. Şimdi sağlıklı olduğu için çok mutluyum. Allahım bugünleri gösterdi" diye konuştu. 'BİR HASTAYI DOĞUM GÜNÜNDE SAĞLIĞINA KAVUŞTURMAK ÇOK KEYİFLİ' Medical Park Antalya Hastane Kompleksi Organ Nakli Merkezi Başkanı Prof. Dr. Alper Demirbaş, bir hastayı doğum gününde ameliyat ederek sağlığına kavuşturmanın bir hekim için de keyifli olduğunu söyledi. Prof. Dr. Demirbaş, “Ali'nin artık iki doğum günü var. Bundan sonra iki doğum günü kutlayacak inşallah. Sağlık durumu gayet iyi" dedi. Ali Uygun'un hiç diyalize girmeden böbrek nakli yapılan bir hasta olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Demirbaş, “Diyaliz tedavisi her zaman için vücudu yıpratır, zarar verir. Bu yüzden hiç diyalize girmeden yapılan ameliyat sonuçları uzun dönemde en iyi sonuçlardır" diye konuştu.

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