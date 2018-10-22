(Görüntülü) 18 yıllık skolyoz hastası şehir hastanesinde ameliyat oldu, sağlığına kavuştu

Haber -Kamera Yasin DALKILIÇKAYSERİ, )18 yıllık skolyoz hastası şehir hastanesinde ameliyat oldu, sağlığına kavuştu Kayseri'de 18 yıldır Skolyoz (omurga eğriliği) hastası olan 23 yaşındaki Leman Baygın omurga eğriliğinin akciğerine baskı yapması nedeniyle yürümekte dahi güçlük çekiyordu. Baygın, Kayseri Şehir Hastanesi'nde geçirdiği ve 7 saat süren ameliyat sonrası sağlığına kavuştu. 18 yıldır skolyoz hastası evli ve 1 çocuk annesi Leman Baygın, uzun yıllar hastalığı ile mücadele etti. Birçok özel hastane ile ameliyat olabilmek için görüşen Baygın çareyi memleketi Kayseri'deki şehir hastanesinde buldu. ÖZEL HASTANELERDE 200 BİN TL İSTEDİLER Ameliyat olabilmek için özel hastanelerde 200 bin TL fiyat çıkarıldığını belirten Baygın sözlerine şöyle devam etti Hastalığımın tedavisi için Ankara, İstanbul başta olmak üzere birçok özel ve kamu hastanesine başvurdum. Bazıları ameliyatı gerçekleştiremeyeceklerini söylerken bazıları da 200 ile 500 bin TL arasında ameliyat için ücret istediler. Hastalığım nedeniyle nefes almakta, günlük yaşam fonksiyonlarını yerine getirmekte zorlanıyordum. Kayseri Şehir Hastanesi'nde olduğum başarılı ve ücretsiz ameliyat sayesinde sağlığıma kavuştum. Çalışarak kendi paramı kazanmak istiyorum. Yürüme hayalime kavuştum. Hastane hekimlerine çok teşekkür ederim dedi. 7 SAAT SÜREN OPERASYON İLE KURTULDU Kayseri Şehir Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Sabri Batın ise hastalık ve tedavisi hakkında bilgi verdi ve şunları söyledi Skolyoz (omurga eğriliği) ve kifoz (kanburluk) hastalıkları Kayseri Şehir Hastanesi'nde ücretsiz olarak yapılan bir ameliyattır. Bu hastalık çok sinsi şekilde, hiçbir belirti vermeden ilerler. Bu hastalığın takibinde anne ve babalara çok iş düşüyor. Tedavi kişiye özel olup, derecelendirmelidir. Toplumda görülme oranı yüzde 1-3 oranındadır. Hastanemize başvuran Leman Baygın skolyoz ve 100 dereceye yakın kifozu olan bir hastamız idi. 3 defa operasyon görmüş. Hastalığı nedeniyle akciğerine baskı vardı. Çok riskli 7 saat süren operasyonun ardından sağlığına kavuştu. diye konuştu.