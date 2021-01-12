Goriller de koronavirüse yakalandı!

Koronavirüs sadece insanlara değil, gorillere de bulaşıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) San Diego'da yer alan safari parkında iki gorile uygulanan koronavirüs testlerinin pozitif sonuçlanması şaşkınlığa uğrattı.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan yetkililer, iki gorilin 6 Ocak günü öksürmeye başladığını, bu nedenle söz konusu gorillere koronavirüs testinin uygulandığını söylediler. Bu gorillerden dışkı numunelerinin alındığı ve numunelerin analiz edildiği bildirildi. Tarım Bakanlığına bağlı bir laboratuvara yollanan numuneler 8 Ocak günü ön testten geçirildi. Alınan bilgiye göre, numunelerde koronavirüse rastlandı.

Mutasyonlu koronavirüs tespit edildi

Yapılan testlerin ardından iki gorilde mutasyonlu koronavirüs saptandı. Bunun üzerine mutasyonlu koronavirüsün diğer hayvanlara da bulaşmış olabileceği ihtimali üzerinde duruldu. Primatlardan bazılarının mutasyonlu koronavirüs ile enfeksiyona duyarlılık gösterdikleri kaydedildi.

Genel durumları iyi

Safari parkının idarecisi olan Lisa Peterson, gorillerin öksürük ve tıkanıklık yaşadığını ancak genel durumlarının iyi olduğunu söyledi. Gorillerin karantina altına alındığını belirten Peterson, söz konusu hayvanların yiyip içmeye devam ettiklerini ve yakın zamanda tamamen iyileşmelerini ümit ettiklerini aktardı.

Semptom göstermeyen bir bakıcıdan bulaşmış

İlk defa büyük maymunlarda doğal bulaşın gerçekleştiğini aktaran yetkililer, gorillerde ağır bir semptomun öngörülmediğini söylediler. Yetkililer, ayrıca testleri pozitif çıkan gorillere koronavirüsün, bakıcılık yapan ve semptom göstermeyen bir personelden bulaştığını ifade ettiler.

Koruyucu kıyafetler giymeleri gerekiyor

Diğer yandan, söz konusu parkta koronavirüs tedbirlerine harfiyen riayet edilmesine rağmen gorillere koronavirüs bulaşması şaşırttı. San Diego'da bakıcı personelin, hayvanların yanlarına gittikleri zaman koruyucu kıyafetler giymelerinin mecburi olduğu biliniyor.

San Diego'da bulunan safari parkı, koronavirüs ile mücadele tedbirleri dâhilinde 6 Aralık gününden beri ziyaretçi kabul etmiyor.

San Diego’nun yer aldığı California eyaletinde şu ana kadar 2 milyon 758 bin 909 vaka tespit edilirken, 1 milyon 163 bin 350 kişi iyileşti. Söz konusu eyalette şu ana kadar 30 bin 386 kişi koronavirüs sebebiyle yaşamını yitirdi.