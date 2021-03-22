Gerçekler Kan Dondurdu! Yoksul Ülkeler Aşı Olmayacak

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Alman "Funke" medya grubunun gazetelerine ropörtaj verdi AB’den yoksul ülkelere aşı gönderilmemesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Komisyon başkanı, “Üye devletlerden aşıları kendilerinin alması adına çok baskı var.” Dedi.

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, konuşmasında AB’nin Yoksul ülkelere aşı erişimi sağlayan uluslararası Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) girişimine verdiği desteği vurguladı. AB'de daha iyi bir üretim durumuna sahip olunduğunda, aşıyı doğrudan diğer ülkeler ile paylaşma mekanizmasının başlayacağı belirtildi. Bugüne kadar korona virüs aşı üreticilerinden yaklaşık olarak 2,6 milyar aşı dozu siparişinin verildiğini söyleyen komisyon başkanı, AB’ye üye olan 27 ülkeye yaklaşık 70 doz aşı teslimi gerçekleşti, dedi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus ise yoksul ülkelere de Kovid- 19 aşısının eşit bir şekilde dağıtılması gerektiği çağrısını yaptı ve aşıların hakkaniyet içerisinde dağıtımının gerçekleşmesi ile birlikte bu durumun uzun vadeli ekonomik çıkarlar doğrultusunda olacağını belirtti.

Genel Direktör, tüm ülkelerde senenin ilk 100 gününde yaşlıların ve sağlık çalışanlarının aşılanması çağrısında bulunulduğu hatırlatılarak, aşıların umut verdiğini ve harekete geçilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Yoksul ülkelere ise aşı tedarikinin eşit olmaması hakkında dünyanın feci bir ahlaki başarısızlığın eşiğinde olduğu uyarısı yapıldı. Bunun yanı sıra Ghebreyesus, yeni araştırmalar hakkında bu durumun yalnızca ahlaki bir başarısızlık olmadığını, ekonomik bir başarısızlığı da gösterdiği yorumunu yaptı.

Ghebreyesus, Uluslararası Ticaret Odasının (ICC) ve hükümetlerin gelişmekte olan ülkelere korona virüs aşısına erişimleri sağlayamadıkları takdirde küresel ekonomide 9.2 trilyon dolarlık bir zarar yaşanacağını söyledi.

Yapılan araştırmalar sonucunda söz konusu olan zararın yaklaşık olarak 4,5 trilyon dolarının en zengin ülkelerde yaşanacağını belirten Ghebreyesus, Uluslararası Çalışma Örgütünün (ILO) yeni raporunu yorumladı. Rapora göre, pandeminin küresel işgücü gelirinde 3,7 trilyon dolar düşüşe sebep olacağı tahmininde bulundu.