Genç doktorların intiharı Bakanlığı harekete geçirdi !

Bakanlar ve Sağlık-Sen yetkilileri biraraya gelerek sağlık çalışanlarının çalışma hayatının yeniden düzenlenmesi için karar aldılar.Bir gün içerisinde yaşanan 3 genç doktorun intihar haberi sevenlerini yasa boğmuştu.Bakanlık yaşanan bu kötü olaylar sonrasında sağlık çalışanlarının nöbet ve izin listelerini için yeni bir düzenleme kararı aldı.

Adana’da Dr. Ece Ceyda Güdemek, Batman’da Cerrah Dr. Engin Karakuş ve İstanbul’da tıp öğrencisi Yağmur Çavuşoğlu aynı gün içerisinde geride notlar bırakarak intihar etmişti.İntihar eden doktorların geride bıraktıkları notlarda özel hayatlarından ve yoğun çalışma temposundan sıkıldıkları belirtilmişti.

Gelen haberlere göre Sağlık- Sen, Sağlık Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı dün yaşanan bu kötü hadiseler sonrasında biraraya gelerek özellikle sağlık çalışanları için yeni bir çalışma planı hazırlamayı hedefliyor.