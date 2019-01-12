Gebelikte A ve D vitamini kullanımına dikkat

Muammer İRTEM/BURSA, () – VM Medical Park Bursa Hastanesi’nde yapılan bilimsel hekim toplantısında konferans veren Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Gürçay Cem, gebelerde vitamin kullanımı, yan etkileri ve aşerme konularında doğru bilinen yanlışları anlattı.

VM Medical Park Bursa Hastanesi’nde her perşembe günü yapılan bilimsel hekim toplantılarında bu hafta, ‘Gebelikte Vitamin Kullanımı’ başlıklı sunum yapıldı, Sunumda, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Gürçay Cem doğru bilinen yanlışların neler olduğunu dile getirdi. Özellikle A ve D gibi yağda eriyen vitaminlerin, depolanma özelliklerinden dolayı hem annede hem de bebekte ciddi yan etkilere yol açabileceği uyarısında bulunan Cem, “A vitamini, kafa içi basıncını artırarak baş ağrısı, güçsüzlük ve görme problemlerine yol açabilir. D vitamini de kalsiyumun artmasına sebep olarak kas spazmları, ritm bozuklukları, kabızlığın yanı sıra bazı kanser türlerini tetikleme gibi problemleri ortaya çıkarabilir” diye konuştu.

‘BÜNYE, EKSİK MADDELERİ İSTER’

Gebelikten aylar önce önerilen B vitamini grubundan folik asitin sayısız faydasının bilindiğini de ifade eden Op. Dr. Gürçay Cem, “Faydaları dışında folik asit gibi gebelikte önerilen diğer vitaminlerin aşırı alımındaki belirtiler, hayati tehlikeler ortaya çıkarabilecek kadar ciddidir. Sonuçta gebelik, bir hastalık değildir. Sağlıklı bir gebe, zaten kendisi ve bebeğine gereken maddeleri besinlerle alır. Aşırı vitamin alımını rutinde ölçen bir uygulama yok. Ama gebelerde eksik maddeleri gösteren, ‘aşerme’ mekanizması vardır. Bunun, psikolojikten ziyade bünyede eksik olan maddeyi talep etme dürtüsü olduğunu düşünüyorum. Gebe, eksik maddeden en fazla hangi meyve, sebze veya gıdada varsa, daha önce kodladığı besini talep eder. Ben, daha önce yemediği birşeye aşeren gebe görmedim” dedi.

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