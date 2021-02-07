Filyasyon Ekibinden Akılalmaz İtiraflar

Rize’de bulunan filyasyon ekiplerinin yaptığı çalışmaların sonuçları korkunç görüntülere sahne oldu. Verilerde görünen vaka sayılarındaki artışların genel olarak cenaze ve taziye kaynaklı olan ziyaretler dolayısı ile ortaya çıktığı anlaşıldı. Rize valisi konu ile ilgili açıklamalar yapıp vatandaştan kurallara uymalarını rica etti.

Bir yılı aşkın süredir tüm dünyada etkisini sert bir şekilde gösteren salgın dönemi alınan tedbirleri de beraberinde getiriyor. Aşı çalışmalarına ülkemizde devam edilirken korona virüs salgını ile mücadelenin ön safhalarında yer alan birimlerden olan filyasyon ekibi yaptıkları çalışmalar ardından yeni verileri açıkladı. Rize’de bir çalışma sürdüren ekipler çalışmaları sonucunda il genelinde görülen vaka sayılarında yaşanan artış için bu durumun genellikle cenaze namazı ya da taziye ziyaretleri kaynaklı olduğunu açıkladı. İl ve ilçelerde cenaze namazlarına katılan kişilerin arasında pozitif vakalarında bulunması vaka sayılarının artış göstermesi en büyük sebebi olarak yorumlandı.

Yine pozitif vakaların evlere taziye ziyaretleri yapması pek çok kişiye virüs bulaşmasını kolaylaştıran etkenler arasında gösterildi. Rize’deki filyasyon ekibi de bu durumu doğrular nitelikte açıklamalarda bulundu. İlgili konu hakkında Rize Valisi Kemal Çeber de bir duyuruda bulundu. Vali Çeber, vatandaşa kurallara uyun çağrısında bulundu. Alınan tedbir ve kurallara mutlaka uyulması gerektiğini savunan Kemal Çeber, pozitif kişilerin cenaze ortamları, taziye ziyaretleri, ev oturmaları ya da akraba ziyaretleri gibi kalabalık ortam yaratması söz konusu olan her türlü bölgeden uzak durulması hakkında konuştu.

Rize Valisi Kemal Çeber yaptığı açıklamanın devamında, bulunan güncel riskler olarak pozitif kişilerin kalabalık yerlere gitmesi olduğunu vurguladı. Tedbirlere mutlaka uyulması gerektiğini ifade eden Vali, vatandaşlardan biraz daha özen göstermeleri gerektiğini ifade etti. Son günlerde çok ciddi bir risk altında olunduğu hakkında konuşan Rize valisi, vatandaşların dikkatli davranması sonucu bu durumun bütün topluma yansıyacağını söyledi.