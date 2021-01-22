Fauci: Sonbaharda belki normal yaşama döneriz!

Biden'ın Sağlık Başdanışmanı Fauci, Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) koronavirüste gelinen duruma ilişkin kritik açıklamalar yaptı. Beyaz Saray'da basın toplantısı gerçekleştiren Fauci, Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) koronavirüsün kritik düzeylere ulaştığı konusunda uyardı. Fauci, İngiltere'de ortaya çıkan mutasyonlu koronavirüs ile Güney Afrika'da tespit edilen mutasyonlu koronavirüsün birbirinden ayrı olduğunu ifade etti.

"Ülkemizde de mutasyonlu koronavirüs yayıldı"

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) şu ana kadar Güney Afrika'da ortaya çıkan mutasyonlu koronavirüs ile karşılaşılmadığını belirten Fauci, İngiltere'de tespit edilen mutasyonlu koronavirüse ise en az 20 eyalette rastlandığını söyledi. Fauci, söz konusu mutasyonlu koronavirüslerin şu ana kadar geliştirilen aşıları etkilemediğini ifade etti. İnsanların maske kullanımına daha fazla dikkat etmesinin şart olduğunu belirten Fauci, Biden yönetiminin 100 günde 100 milyon koronavirüs aşısı hedefinin uygun olduğunu kaydetti.

"Yüzde 70-85'i koronavirüs aşısı yaptırırsa"

Fauci, koronavirüse karşı aşılama faaliyetlerine hız kazandırılması için eylem olan oluşturduklarına dikkat çekerek, halkın yüzde 70-85'inin yaz aylarının ortalarına veya bitimine kadar koronavirüs aşısı yaptırması durumunda sonbahar aylarında biraz da olsa normal yaşama geçilebileceğini söyledi. Önceden Trump'ın ekibinde bulunan Fauci, Biden yönetiminde daha rahat olacağına inandığını da ifade etti.

Biden'dan maske çağrısı

İlk koronavirüs toplantısını gerçekleştiren Biden, Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) koronavirüs kaynaklı ölümlerin Şubat ayında 500 bini geçebileceğini söyledi. Trump'ın koronavirüs ile mücadele konusunda belirlediği politikaları eleştiren Biden, bu konudaki kararların federal yönetimlere bırakılmasına tepki gösterdi. Biden, bu durumun başarısızlığa yol açtığını ve Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) son dönemde günde 3-4 bin kişinin koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini belirtti.

Amerikan halkını 99 gün boyunca maske kullanmaya davet eden Biden, bunun "vatanseverlik eylemi" olarak değerlendirildiğini söyledi. Maske kullanımının parti taraftarlığı olarak görülmemesi gerektiğini kaydeden Biden, koronavirüse ilişkin 10 tane kararnameye imza attı.

Aşılamaya hız kazandırılacak

Söz konusu kararnamelerle birlikte koronavirüse karşı aşılama çalışmalarına hız kazandırılacak. Öte yandan, koronavirüs testlerinin sayısı da artırılacak. Koronavirüs sürecinde maske gibi hayati önem taşıyan malzemelerin üretiminde artış sağlamak amacıyla OHAL kanunları devreye girebilecek.

Bilindiği üzere Trump, her eyaletin koronavirüs ile mücadele konusunda kendi politikalarını belirlemesini istiyordu. Biden ise bunun aksine ülke genelinde uygulanacak politikalar belirliyor. Biden, koronavirüs nedeniyle yaşamını yitiren Amerikalı sayısının, İkinci Dünya Savaşı'nda hayatını kaybedenlerin sayısından daha yüksek olduğuna dikkat çekerek, "100 gün içerisinde 100 milyon koronavirüs aşısı" hedefini koyduğunu söyledi. Araştırmacıların herhangi bir siyasi baskıya uğramayacağını garanti eden Biden, Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) koronavirüsün en riskli sürecine girildiğine dikkat çekti.

Kritik işlerde çalışanlara ve korumasız insanlara destek verilecek

Biden tarafından koronavirüse ilişkin 7 maddelik bir plan hazırlandı. Söz konusu plana göre koronavirüs aşılarının doğru bir şekilde dağıtımı gerçekleştirilecek. Ayrıca, koronavirüs testlerine daha rahat ulaşılması sağlanacak. Biden'ın hazırladığı bu planda, koronavirüsün neden olduğu ekonomik ve sağlık krizine etkili bir karşılık verilmesi için halkın beklediğine dikkat çekildi. Plana göre kritik işlerde çalışan kişiler ile korumasız durumdaki kişilere destek verilecek. Biden, Nisan ayının sonuna kadar 100 milyon kişinin koronavirüs aşısı olmasını amaçlıyor.

Okulların tekrar açılması sağlanacak

Biden aşılamaya hız kazandırılmasıyla birlikte okulların önemli bir bölümünün tekrar açılmasını hedeflerken, sosyal tesislerde ve stadyumlarda aşılama merkezlerinin oluşturulmasını istiyor. Alınan bilgiye göre, Biden yönetiminde koronavirüs ile mücadelenin ülke genelinde koordinasyonunu sağlamak üzere bir kurum oluşturulacak. Eyaletlere koronavirüs tedbirleri dâhilinde sağlanan fonlar ise artırılacak.

Maske zorunlu olacak

Fiziki mesafe ve maske tedbirleri tüm eyaletlerde uygulanacak. Trenlerde ve uçaklarda maske takılması zorunlu olacak.