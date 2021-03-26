Eskişehir’de Vakalar 3’e Katlandı

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı korona virüs güncel vaka tablosunu açıkladı ve pozitif vakaların artış gösterdiği illeri belirtti. Bakanlık tarafından açıklanan risk haritasına göre orta derecede risk bulunduran Eskişehir’de vakaların 3’e katlandığı duyuruldu. Edinilen son bilgilere göre Eskişehir’de güncel vaka sayılarında daha önce hiç olmadığı kadar artış olduğu gözlemlendi. Sağlık Bakanlığı güncel verilere göre Eskişehir ilinde kırmızı alarm verildiğini açıkladı. İl genelinde HESK risk haritası kırmızıya boyandı ve korona virüs pozitif vaka sayısının yüz binde 41,97’den 116,52’ye çıktığı açıklandı.

Sağlık Bakanlığı 13- 19 Mart haftası verilerine ilişkin açıkladığı Covid- 19 risk haritasında Eskişehir’de pozitif vakaların artış gösterdiği haberi öğrenildi. Kentte 100 bin nüfusta 116,56 vaka oranı ile Eskişehir’de bulunan vakaların 3’e katlandığı belirtildi. Açıklaması yapılan 24 Mart verilerine göre test yapılan 2 bin 662 kişiden 341 kişinin pozitif vaka olduğu sonucuna ulaşıldı. Bunun yanı sıra, 136 kişinin ise tedavi gördüğü hastaneden taburcu olarak ayrıldığı söylenildi.

Yunus Emre Devlet Hastanesi’nde ve Osmangazi Tıp Fakültesi’nde 227 kişinin tedavi gördüğü ve bu kişilerden 8’inin entübe olduğu bilgisi öğrenildi. 26 kişinin ise yoğun bakımda tedavi gördüğü açıklandı. Herhangi bir belirti göstermeyen ancak PCR testi pozitif çıkan ve evde tedavi gören 1516 kişinin sayısı da 2 bin 271’e ulaştı. Eskişehir genelinde korona virüs sebebi ile vefat edenlerin sayısı ise 778 olarak açıklandı.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan risk haritasında değişiklikler olduğu göze çarptı. Eskişehir kent genelinde açıklanan artan vaka sayısına göre ilin rengi değişikliğe uğradı ve vaka sayılarında artış olduğu açıklandı. Sağlık Bakanlığı’nın risk haritasına da yansıyan sonuçlar, eskiden mavi renge sahip olan Eskişehir’in kırmızıya boyanmasına neden oldu.

Açıklanan veriler ile birlikte Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız da konu hakkında açıklamalarda bulundu. Vaka sayılarındaki artışa sebep olan en büyük etkenin parklarda, evlerde ve ziyaretlerde bir araya gelinmesi olduğunu belirten Vali Erol Ayyıldız, kent genelinde görülen sonuç ile ilgili olarak Türkiye’de yaşanan gelişmeler ile paraleldir dedi.