Eskişehir’de Mutant Virüs Alarmı! 98 Kişinin Evi Olan Apartman Artık Karantinada

İlk kez İngiltere’de ortaya çıkmış olan mutasyon geçirmiş koronavirüs hastalığı Türkiye’de de farklı şehirlerde görünmeye devam etmekte. Mutant virüsün ortaya çıktığı son yer ise Eskişehir oldu. 98 kişinin yaşadığı ve 40 adet dairenin bulunduğu ev karantina altına alındı. Karantinada olan eve 10 gün boyunca giriş ve çıkışlar yasaklandı. Polis evin olduğu bölgeye bir şerit çekti. Apartman yöneticisi ise konu hakkında açıklamalarda bulundu. Yönetici, apartmanda kaç kişinin pozitif olduğunu bilmediğini ve bu bilgiye filyasyon ekibinin sahip olduğunu açıklarken ağır hastanın ise olmadığını ifade etti. İşte karantina altına alınan bina hakkında en güncel bilgiler…

Mutasyon geçirmiş korona virüs son olarak Eskişehir’de kendini gösterdi. Üstelik 98 kişilik bir apartman bu sebeple karantina altına alındı. 98 kişiye ev sahipliği yapan apartman mutant virüs alarmı ile karantinada kaldı. Virüs dünya üzerinde ilk kez İngiltere’de görülmüştü ve bulaşma oranının eskiye göre daha fazla olduğu belirtilmişti. Öğrenilen bilgilere göre virüsün hastalığı yayma hızı halen devam etmekte. Son olarak mutant virüse Eskişehir’de Tepebaş’ında 98 kişiye ev sahipliği yapan yaklaşık olarak 40 evden oluşan bir apartmanda rastlanıldı. Bu apartmanda 14 kişide mutant virüs tespiti yapıldığı öğrenildi. Yapılan test sonuçlarının ardından ilçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile birlikte 40 evden oluşan ve 98 kişinin oturduğu apartman 10 gün sürelik bir karantina haberiyle gündeme geldi. Polis ekipleri de karantina altına alınan apartmanın olduğu bölgeye güvenlik şeridi çekerek dikkat çekti.

Apartman yöneticisi Avni Öndün, durum hakkında apartmanda oturan her kişiye teker teker korona virüs testi yapılmadığını ancak sonuçların kendisinde belirtilmediği hakkında konuştu. Yönetici Öndün açıklamasında, apartmanda yaşayan kişilerden kaç tanesinde virüs olduğunu filyasyon ekiplerinin bildiğini ve binaya dört gündür giriş ve çıkışların yasak olduğunu ifade etti. Binada toplamda 40 daire olduğunu açıklayan apartman yöneticisi Avni Öndün, mutasyon virüs geçirerek ağır durumda olan hiçbir hasta olmadığını bilgisini paylaştı. Apartman 10 günlük süre ile karantina altında kalacak.