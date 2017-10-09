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Ertelemek Bir Hastalık Haline Geldiğinde: Procrastination

Procrastination kelimesi, ‘’erteleme‘’ anlamı taşımaktadır. Pek çok kişinin alışkanlık haline getirdiği işlerini erteleme eyleminin tembellikle bir ilgisi yoktur.

09 Ekim 2017 Pazartesi 14:21
Ertelemek Bir Hastalık Haline Geldiğinde: Procrastination

Erteleme hastalığı bir işi bitirmek değil, aksine bir türlü işe başlayamamaktır.  Bazen sabahları çalar saati erteleyerek gözleri açmayı reddetmekle başlıyor güne beyin. Sonrasında masada bir türlü başlanamayan birikmiş işler, görüşmek için söz verilmiş ama bir türlü görüşemediğiniz arkadaşlık ilişkileri, yazlık kışlıkları bir türlü ayırmak için ertelediğiniz vakitlerle dolu giysileriniz. Bunlar erteleme hastalığınızın olduğunu göstermektedir.

Neden Erteliyoruz?

‘’Anlam eksikliği’’ ertelemeyi doğuruyor. Motivasyonun kazancı, yapılacakların anlamlılığı ile doğru orantılıdır. Eğer yapılacak iş bir anlam teşkil etmiyorsa, ister istemez o işe karşı motivasyon da düşer. Motivasyon düşüklüğü, kişinin uygulamasını sekteye uğratır. Kişilik yapınızda mükemmeliyetçilik varsa bu ertelemeyi tetikler bir nedendir. Yapacağınız çalışmaya üst düzey bir anlam yüklüyorsanız bu o işi titizlikle yapmanız gerektiği inancını doğuruyor. Eksiksiz yapılmak istenen bu çalışma, sizi başlamaktan alıkoyuyor.

Kararsızsanız ve vereceğiniz karar sonucu sizi neyin beklediğinden emin değilseniz, ilk olarak hemen erteleme yoluna başvurulabiliyor. Bilinmezlikler, belirsizlikler uygulamanıza ket vurduğu gibi daha büyük bilinmezlikleri de beraberinde getiriyor. Zaman aşımına uğramış her karar,, bu kez tüm bilinmezlikleri daha da büyütüyor ve özgüven kaybına neden oluyor. Özgüveni kaybeden bire sürekli bir şeylere başlamada cesaretsizlik yaşıyor.

Ertelemek aslında herkeste görülebilen bir alışkanlık ama zamanla bu durum alışkanlık halinden çıkıp sürekliliğe dönüşüyorsa yerini artık davranış bozukluğuna bırakmış oluyor. Zamanla ödenmesi gereken faturaların (ekonomik sıkıntı olmasa dahi) ödenmesinin ertelenmesi, ödevlerin yapılmaması birikmiş ertelenmelere neden oluyor. Zamanla bu davranış bozukluğu kişinin sosyal yaşamına zarar vermeye başlıyor. İşlerine son verilmesi, ödenmeyen faturalar nedeniyle alınan cezalar veya ‘’sözüne güven olmaz’’ diyen arkadaşlardan işitilen azarlara neden oluyor.

Erteleme Hastalığı Nasıl Yok Edilebilir?

Yapılacak işler listesi belirlenmeli ve yapılan her işin üstü çizilmelidir. Yaptığınız işler sonucunda kendinizi ödüllendirin. Yapılacak iş için en uygun zaman belirlenmelidir. Planlı atılacak her adım sonucu işlerinizi yapabileceğinizi unutmayın.

Hata yapmaktan korkmayın. Yapacağınız işlerde zarar vermeyecek şekilde hatalarınızın olma ihtimali sizi korkutup cesaretinizi kırmasın. Bu hastalığın yan etkileri yorucudur. O nedenle hayatınızın vaktinden çalıp bir şeyleri zaman aşımına uğratmadan daha değerli kılmak her zaman en doğru yoldur.

Psk. ve Uzm. Aile Danışmanı

Serap Ağalar

Son Güncelleme: 09.10.2017 14:25
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