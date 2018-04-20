Erdoğmuş'tan erken tanı uyarısı

ÖZEL Gaziantep Anka Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Onur Erdoğmuş,

kalp ve damar hastalıklarının insan yaşamını tehdit eden en önemli hastalıklar arasında yer aldığına dikkat çekerek, erken tanı ve tedavinin hayat kurtarıcı olduğunu söyledi.

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Onur Erdoğmuş, dünyada ölüm nedenlerinin başında kalp ve damar hastalıklarının geldiğini söyleyerek, kalp sağlığı konusunda şu uyarılarda bulundu:

"Kalbimiz, yaşam boyu hiç ara vermeden çalışan en hayati organımızdır. Dolaşım sisteminin merkezi organı olan kalp, kanları kan damarlarına pompalar ve tüm vücut bölümlerine taşır. Vücudumuza gerekli oksijen ve besin maddelerini sağlayan kalbimiz, çeşitli nedenlerle bu görevini yerine getiremediğinde, vücudun hayati fonksiyonlarını sağlıklı bir şekilde sürdürebilmesini engelleyerek ciddi sağlık sorunlarına, hatta ölümlere neden olabilir. Damar tıkanıklıklarından ritim bozukluklarına, kalp sıkışmasından kalp yetmezliğine, kalp romatizmasından kalp kapağı hastalıklarına kadar kalbin çalışmasını bozan bu rahatsızlıklar, bazen şiddetli şekilde belirti verirken, bazen de belirti olmadan sinsi bir şekilde ilerleyebilir. Genel olarak kalp hastalarında görülen en sık şikâyetler göğüs, baş ve ense ağrısı, çarpıntı, nefes darlığı, halsizlik, öksürük, el ve ayaklarda morarma, baş dönmesi, bayılma, ayaklarda ve karında şişme, eklem ağrılarıdır. Bu şikayetleri olan kişiler kısa süre içinde bir hekime başvurmalı ve gerekli kontrolleri yaptırmalıdır."

Özellikle ileri yaş grubundaki kişilerde kalp hastalığı riskinin daha yüksek ve ölümcül olduğunu ifade eden Erdoğmuş, belirli yaştan sonra bireylerin şikayeti olmasa bile rutin kalp kontrolü yaptırmalarının önemli olduğunu dile getirdi. Kardiyoloji Uzmanı Dr. Erdoğmuş, "60 yaş üstü kişilerde kalp krizi riski belirgin olarak artıyor. Erkeklerde 40 yaşından sonra, kadınlarda da menopozla birlikte risk yükseliyor. Ancak erken yaşta da kalp krizi geçirenlerin sayısı azımsanacak gibi değil. Bu nedenle ailesinde erken yaşta kalp krizi geçirenler de yaşı kaç olursa olsun risk altında. Bu nedenle hastalık oluşmadan önlem alınması ya da belirtiler başladığında hızlı bir şekilde müdahale edilmesi hayat kurtarıcı olmaktadır" diye konuştu

Birden fazla etkenin kalp ve damar hastalıklarına yol açabileceğini ifade eden Dr. Erdoğmuş, özellikle obezite, stres, alkol ve sigara, şeker hastalığı, hareketsiz yaşam, yanlış beslenme alışkanlıkları, hipertansiyon, yorgunluk, ailesel faktörlerin risk oluşturduğunu dile getirerek, alınacak küçük önlemlerle kalp ve damar rahatsızlıklarının önlenebileceğini ifade etti. Dr. Erdoğmuş , “Kalp sağlığınızı korumak için sağlıklı beslenin, vücut ağırlığınızı koruyun, günlük programınıza fiziksel aktiviteyi dahil edin, stres, sigara ve alkolden uzak durun” önerisinde bulundu.

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