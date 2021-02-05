Endişelendiren açıklama: Koronavirüsten sonra o hastalıklar artacak!

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nden Dr. Tosun, endişelendiren açıklamalarda bulundu. Dr. Tosun, koronavirüs sürecinden önce vatandaşların sağlık hizmetlerinden çok fazla faydalandıklarına dikkat çekerek, koronavirüs sürecinde ise vatandaşların artık korkudan hastanelere gidemediklerini ifade etti. Koronavirüsle enfekte olmaktan korkan vatandaşların sağlık gereksinimlerini ertelediklerini belirten Dr. Tosun, kronik rahatsızlığa sahip insanların mutlaka takip edilmesi gerektiğini söyledi.

"Kanserde erken tanı önemli"

Dr. Tosun, kanser hastalıklarında erken teşhisin büyük bir önem taşıdığını vurgulayarak, vatandaşların hastanelere gitmediklerini, bu nedenle pandemi sona erse bile hem kronik rahatsızlıklarda artış yaşanacağını hem de hastalıkların kötü idare edilmesi nedeniyle farklı hastalıkların baş göstereceğini söyledi. Kanser hastalıklarının bu şekilde ikinci veya üçüncü evrelerde teşhis edileceğini belirten Dr. Tosun, bu şekilde kötü bir tablonun ortaya çıkabileceğini dile getirdi.

"Teletıp hayata geçirilecek"

Dr. Tosun, söz konusu tablonun engellenebilmesi için "Teletıp"ın hayata geçirileceğini belirterek, Sağlık Bakanlığı tarafından da bu konuda çeşitli projeler geliştirildiğini aktardı. Vatandaşların sağlık durumlarının Teletıp aracılığıyla takip edileceğini kaydeden Dr. Tosun, Türkiye'de koronavirüs sürecinin başarıyla idare edildiğini ve vatandaşların sağlık gereksinimlerini hiçbir şekilde ertelememeleri gerektiğini aktardı.

Koronavirüs sürecinde diyabet ve tansiyon gibi kronik rahatsızlıklara sahip olan insanlar risk grubunda oldukları için genel olarak hastanelere gidemediler ve kontrollerini yaptıramadılar. Bu nedenle kronik rahatsızlıklara sahip olan insanları daha sıkıntılı günler bekliyor olabilir. Koronavirüsten korkan kalp hastalarının da doktora gitmedikleri ifade ediliyor. Uzmanlar, koronavirüsten sonra kalp yetmezliği yaşayan insan sayısının patlak verebileceğini ve bu kişilerden çoğuna kalp nakli yapılmasının gerekli olabileceğini belirtiyorlar. Kalp damar tıkanıklarının da oldukça riskli olduğuna dikkat çeken uzmanlar, bunun ani ölümlere neden olabileceğini söylüyorlar. Uzmanlar, koronavirüsten soran nefes darlığı şikâyeti ile birçok kişinin hastanelere geleceğini belirterek, koronavirüs sürecinde doktora gitmeyen kalp hastalarının aslında kalp krizi geçirdiklerini ve bu durumun iyileştirilemeyecek şekilde kalp hasarına neden olduğunu ifade ediyorlar.

"Koronavirüs sürecine kaygı ve korku hâkim oldu"

Dr. Tosun, koronavirüs süreciyle beraber insanların yalnızlık çekmeye başladıklarını belirterek, kaygı ve korkunun hâkim olduğu süreçte koronavirüsün iyice bilinmez bir hâl aldığını ifade etti. Aşı faaliyetlerinin nasıl süreceğine dair endişelerin de olduğunu kaydeden Dr. Tosun, sokağa çıkma kısıtlamalarında insanların evlerinde vakit geçirdiklerini ve hareketliliğin azalması nedeniyle kilo almaya başladıklarını ifade etti.

"Koronavirüsten sonra seyahatler artacak"

Dr. Tosun, koronavirüs sürecinde insanların en fazla tatile hasret kaldıklarına dikkat çekerek, bu süreçten sonra seyahat ve gezilerin artacağını söyledi. İnsanların maskelerini bir kenara bırakıp arkadaşlarıyla buluşacaklarını ve sosyal yaşamlarına geri döneceklerini kaydeden Dr. Tosun, insanların hem arkadaşlarına hem de okullarına karşı çok fazla özlem duydukları ifade edildi.