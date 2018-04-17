Endişe İle Nasıl Mücadele Edilir?

Olumsuz düşünceler endişe bozukluğunu da beraberinde getiriyor. Endişeli kişiler günlük hayattaki tüm işlerini yaparken zorlanmaya başlarlar. Kişide bazen endişeden kaynaklı sürekli yaptığı işi yapamama, tansiyonun da düzensizlikler, yorgunluk, konsantrasyon bozukluğu endişenin yarattığı etkiler olabilmektedir.

Endişeyi gidermek için zevk alacağınız etkinliklerde bulunmanızda fayda vardır. Eğer bir ortam sizi çok geriyorsa ya da daraltıyorsa o ortamın tüm hayatınızı kaplamasına asla izin vermemeniz gerekmektedir.

Kendinize muhakkak zaman ayırmanız gerekmektedir. Gerek sahil yürüyüşleri, ailenize ayıracağınız saatler, kendi hayatımızı kimsenin hayatıyla kıyaslamadan endişe ile mücadele etmek gerekmektedir.