En Önemli Kural: Çiğne

MAYR Tıbbı'nın dünyadaki az sayıda uygulayıcılarından Dr. Sepp Fegerl ile röportajımızın dün ilk bölümü vardı. Bugün, röportajın 2. bölümünde Dr. Fegerl, Mayr Tıbbı'nın klinik uygulamalarını anlatıyor. Neden uzun çiğnemeliyiz? Yemekte su içmek sindirimi nasıl kötü etkiliyor?Akşam öğününde çiğ sebze, salata ve meyve neden yememeliyiz? Patates nasıl oluyor da şişmanlatmıyor Şeker bir bağımlılık mı? Ekmek neden zararlı? Hepsini sordum. Buyrun yanıtlara…

Dünyada bir kaç merkezinizde bu sistemi danışanlarınıza uyguluyorsunuz. Nerede bu VIVAMAYR Klinikleri?

Avusturya Alpleri'nde 2 adet merkezimiz var ayrıca Viyana ve Londra'da hizmet veren gündüz kliniğimiz mevcut.

KİŞİYE ÖZEL DİYET

– Ben bunlardan birinde 7 gün kaldım, gördüm ki 3 ayrı beslenme menünüz var ve doktor görüşmesinden sonra kişiye özel diyet veriyorsunuz…

Doğru. Her danışana uygulanan diyet kişiye özel geliştiriliyor ve kendisine ileride de uygulaması için öğretiliyor.

– Klinkteki en önemli uygulama çiğneme idi! Her yemeği uzun uzun çiğnetiyorsunuz…

Çok çok önemli bizim için… Çiğneme ve yutma sindirimde bizim kontrolümüzde olan tek şey. Ne kadar çok çiğnersek besinleri o kadar çok parçalarız, bu sayede besinler daha fazla hazmettirici sıvı, enzim ve mide asidine maruz kalır ve besin değerleri vücudumuz tarafından daha fazla emilir. Yeterli çiğnenmezse en sağlıklı besinler bile sindirilmesi imkansız hale gelir yani vücudumuza hiçbir faydası olmaz. Yani sadece boş kalori!

– Klinikte günde 3 öğün yemek vardı ama akşam yemeği yok gibiydi! Sadece bir çorba...

Geceleri kaslarımız gündüzden daha yorgun olur. Aynı şekilde karaciğer ve midemizin performansı da akşamları daha zayıftır. Eğer vücudumuza onun sindirim kapasitesine uygun besinler verirsek boşa gidecek enerjiyi saklamış ve daha verimli olmuş oluruz. Ve gün boyu yediklerimizi ne kadar iyi sindirirsek o kadar iyi uyur ve dinç uyanırız!

Güncelleme Tarihi: 13 Temmuz 2018, 11:23