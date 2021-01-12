En fazla aşı İsrail'de yapıldı!

Dünya genelinde 91 binden fazla kişiyi enfekte eden koronavirüs nedeniyle bazı ülkeler toplu aşılamaya başladı. O ülkelerden biri de İsrail oldu.

İsrail'de Aralık ayında toplu aşılamaya başlandı. Pfizer ile BioNTech tarafından geliştirilen ve "Comirnaty" adı verilen koronavirüs aşısı, İsrail'de ilk olarak sağlık görevlilerine uygulanıyor. Söz konusu ülkede, 60 yaş üstü vatandaşlar ile risk grubunda bulunan vatandaşlar da aşı merkezlerine müracaat edebilme imkânına sahip.

İsrail'in Hayfa şehrinde aşılama merkezinin oluşturulduğu görüldü. Böylece insanların araçlarından inmelerine gerek kalmadıkları ve koronavirüs aşısı yaptırabildikleri fark edildi.

Dünya genelinde nüfusa oranla en fazla koronavirüs aşısı uygulayan ülke İsrail oldu. Yaklaşık 9 milyon nüfusa sahip olan İsrail'de insanların yüzde 21'ine koronavirüs aşısı uygulandı.

İsrail Başbakanı Netanyahu tarafından Pfizer'ın CEO'su olan Bourla'nın kısa sürede 17 defa arandığı iddia edilmişti. İsrail yönetiminin, koronavirüs aşısının satın alınmasına yönelik sırayı atladığı belirtilmişti. Tel Aviv'in koronavirüs aşısının her dozu için 45 sterlin verdiği kaydedilmişti. İngiltere yönetiminin ise koronavirüs aşısının her dozu için 30 sterlin ödediği aktarılmıştı.

Tel Aviv yönetimi, 2021 senesinin Ocak ayının bitimine kadar iki milyondan fazla insana koronavirüs aşısı uygulamayı amaçlıyor. Söz konusu ülkede Mart ayının bitimine kadar ise 16 yaş ve üstü tüm vatandaşlara koronavirüs aşısının uygulanmış olacağı ifade edildi.

İsrail, Pfizer ve BioNTech tarafından ortak geliştirilen koronavirüs aşısının 8 milyon dozu için anlaşma sağlamıştı.

"Daha fazla ödeyerek sırayı atladı"

Söz konusu ülkede muhalefetten bir yetkilinin, "Hükümet daha çok para vererek koronavirüs aşısı için oluşturulan sırayı atladı." dediği öğrenildi. Bunun üzerine Pfizer'dan bir yetkili ise ücretlendirmenin; avans, hacim, karşılanabilirlik ve öz sermaye gibi prensiplere bağlı olarak belirlendiğini söyledi.

Netanyahu aşı yaptırmıştı

Netanyahu, Aralık ayının sonunda canlı yayında koronavirüs aşısı yaptırmıştı. Aşı yapılmadan önce açıklamada bulunan Netanyahu, İsrail için önemli bir gün yaşandığını söylemişti. Netanyahu, yaklaşık bir senedir tarihin en kötü salgınının yaşandığına dikkat çekerek, ülkesine milyonlarca koronavirüs aşısının getirildiğini ifade etmişti.

Netanyahu, tüm vatandaşların aşı yaptırmaları gerektiğini belirterek, insanlara örnek olmak ve gerekli teşviki sağlamak için ilk olarak kendisinin ve Sağlık Bakanı'nın aşı yaptırdığını belirtmişti.

İsrail'de koronavirüs bilançosu

İsrail'de şu ana kadar 504 bin 269 koronavirüs vakası tespit edilirken, 425 bin 926 kişi iyileşti. İsrail'de şu ana kadar 3 bin 704 kişi koronavirüs sebebiyle yaşamını yitirdi.

İsrail'in Pfizer/BioNTech aşısının yanı sıra Moderna ve AstraZeneca/Oxford aşılarına ilişkin sözleşmelerinin de bulunduğu biliniyor.