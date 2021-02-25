Eczacılardan gıda takviyesi talebi: Sadece biz satalım!

Hem sporcular hem de koronavirüs döneminde bağışıklı sistemini güçlendirmek isteyenler, internetten gıda takviyeleri ve vitamin siparişleri veriyor. Güvenilir olmayan sitelerde satılan bazı gıda takviyeleri ve vitaminlerin ise birçok zararlarının bulunduğ kaydediliyor. Marketlerden veya internetten satılan gıda takviyelerini eczanelerdeki ürünlerle kıyaslayan eczacılar, bazı ürünlerin kötü muhafaza edilmesinden ve bazılarının da sahte olmasından dolayı birçok zararlarının bulunduğunu belirttiler.

Marketlerde ve internette satılan bazı ürünlerin riskleri!

İstanbul Eczacı Odası'nın, gıda takviyeleri ve vitaminlerin sadece eczanelerde satılmasına yönelik taleplerini bakanlıklara ilettiği belirtildi. Konuyla ilgili bilgileri Hürriyet gazetesinden İdris Emen verdi. İstanbul Eczacı Odası'nın gıda takviyeleri hakkında bir mevzuat değişikliği talep ettiğini kaydeden İdris Emen, internet ile marketlerde satılan bazı gıda takviyelerinin saklanma koşullarının bir hayli kötü olduğunun belirtildiğini belirtti. İstanbul Eczacı Odası'ndan yapılan çağrıda bu ürünlerin sadece eczanede satılması gerektiği, başka ortamlarda satılmasından dolayı bazı sağlık sorunlarının doğacağı ifade edildi.

Gıda takviyelerini Tarım ve Orman Bakanlığı'nı denetliyor!

Gıda takviyeleri ve vitaminlerin yalnızca eczanelerde satılmasını talep eden eczacıların bir kampanya başlattığı kaydedildi. Konuyla ilgili 2 bin 326 eczacının iki günde Tarım ve Orman Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı'na başvuruda bulunduğu belirtildi. Saklama koşullarından dolayı bozulan ürünlerin halk sağlığı üzerinde kötü etkilerinin bulunduğuna değinen İstanbul Eczacı Odası Başkanı Cenap Sarıalioğlu, üstelik satılan bazı ürülerin de sahte olduğunu kaydetti. Eczanelerin güvenli muhafaza koşullarının bulunduğunu ifade eden Sarıalioğlu, mevzuat değişikliği istediklerini dile getirdi. Vitamin takviyelerininilaç olarak kabul edilmediği için Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından denetlendiğini kaydeden kalp-damar cerrahı Prof. Dr. Melih Us, satılan ürünlerin çoğunun sahte olduğunu belirtti.

Güncelleme Tarihi: 25 Şubat 2021, 10:37