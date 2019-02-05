'Dünyada 6 saniye 1 kişi tütün tüketiminden kaynaklı hastalıktan hayatını kaybediyor'

MEDICANA Bursa Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Başak Burgazlıoğlu, "Dünyada, her 6 saniyede 1 kişi tütün tüketiminden kaynaklı nedenlerle hayatını kaybetmektedir" dedi.

Dünyada 1,3 milyar kişinin sigara içtiğini ve içenlerin yüzde 80’inin gelişmekte olan ülkelerde yaşadığını belirten Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Başak Burgazlıoğlu, 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü’nde sigara ve tütün ürünleri kullanımının zararlarını hatırlattı. Burgazlıoğlu, “Dünyada bir yılda 5,5 milyon insan, yani her 6 saniyede 1 kişi tütün tüketiminden kaynaklı nedenlerle hayatını kaybetmektedir. Tüketim böyle devam ederse 2030 yılında bu sayının 8 milyon kişi olması beklenmektedir. Dünyada ve ülkemizde en sık kullanılan tütün ürünü sigaradır. Sigara dumanı içinde katran, karbon monoksit (CO) gibi çeşitli gazlar, uçucu maddeler ve nikotin gibi toksik ve karsinojenik özellikte 5000’den fazla sayıda kimyasal bileşen bulunmaktadır. Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı (IARC) sigarayı 1. Derece kanser yapıcı madde olarak kabul etmiştir” dedi.

20 KRONİK, 50 ÖLÜMCÜL HASTALIĞA YOL AÇIYOR

Sigaranın Türkiye’de ve dünyada bir halk sağlığı sorunu olarak kabul edildiğini ifade eden Burgazlıoğlu, “Ülkemizde sigaranın sebep olduğu ölümlerin sayısı trafik, terör, iş kazasına bağlı diğer ölümlerin toplamından 5 kat daha fazladır. Sigara içimi, 50 kronik, 20 ölümcül hastalığa yol açmaktadır. Sigara akciğer kanseri oluşumunun yüzde 90’ından sorumludur. Sigara içenlerde içmeyenlere göre akciğer kanseri gelişme riski 20 kat artmıştır. Sigara, içenlerin ömrünü ortalama 14.5 yıl kısaltır. Sigara içen her 5 kişiden birinin yaşamını erken kaybettiği görülmüştür. Buradan çıkarak değerlendirme yapılırsa, tam dolu bir jumbo jetin düşmesiyle hayatını kaybedecek kişi sayısı kadar insanın, tüm dünyada her saat başı sigara nedeniyle hayatını kaybettiği bilinmektedir” dedi.

PASİF İÇİCİLERDE AKCİĞER KANSERİ RİSKİ YÜZDE 32 ORANINDA ARTIYOR

Burgazlıoğlu, sigara dumanına maruz kalan insanların da risk altında olduğuna dikkat çekerek “Pasif maruziyetle alınan dumandaki toksik ve kanserojen maddeler sigara içenin aldığı dumana göre daha fazladır. Örneğin pasif olarak tütün dumanına maruz kalmakla akciğer kanseri riski yüzde 32 oranında artmaktadır” şeklinde konuştu.

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