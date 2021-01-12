Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüsün Yeni Bir Türü Belirlendi…

DSÖ Direktörü Ghebreyesus, örgütün İsviçre’deki merkezinde bir video konferans düzenledi. Koronavirüsün Çin’deki kökenini tespit etmek ve araştırmalarda bulunmak üzere Çin’e gideceğini belirten Ghebreyesus, on kurum ve ülkeden seçkin uzmanlardan oluşan bir ekiple kovid-19 kökeni araştırması için Çin’e gidileceğini aktardı.

Koronavirüsün kaynağı araştırılacak

Virüs ne kadar yayılırsa mutasyon şansı yükseliyor

Ghebreyesus, kovid-19 araştırmasına katılacak bilim insanlarına teşekkür ederken, “Bilimsel kanıtlar hipotezleri yönlendirecek ve bu da daha uzun vadeli çalışmalar için temel oluşturacak. Bu yalnızca Kovid-19 için değil, küresel sağlık güvenliğinin geleceği ve pandemi potansiyeli olan yeni ortaya çıkan hastalık tehditlerini yönetmek için de önemlidir.” ifadelerini kullandı.

Japonya’nın DSÖ’yü, koronavirüsün yeni bir mutasyonu konusunda bilgilendirdiğini ifade eden Ghebreyesus, “Kovid-19 ne kadar çok yayılırsa, virüste yeni değişiklik (mutasyon) şansı da o kadar yüksek oluyor. En dikkati çekeni, virüsün bazı türlerinin bulaşabilirliğinin artıyor görünmesidir” dedi.

Mutasyon virüs daha önce de İngiltere, Güney Afrika gibi ülkelerde ortaya çıkmış ve yeni bir kovid-19 dalgası riskini ortaya çıkarmıştı.