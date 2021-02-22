Dünya Sağlık Örgütü Açıkladı: Koronavirüs Salgınının Biteceği Tarih…

2019’un Aralık ayında Çin’de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan koronvirüs salgını ile ilgili kısıtlamalar onlarca ülkede sürerken, aşılama çalışmaları ile birlikte salgının ne zaman biteceği merak konusu. Dünyanın sağlık konusunda bir numaralı otoritesi olan Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs salgınının biteceği tarihi açıkladı. DSÖ ilk defa salgının sona ereceği tarih konusunda net bir açıklama yaptı.

2022’nin başında salgın bitecek

Kısıtlamalara ihtiyaç yok

DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kluge, yaptığı açıklamada 2020 gibi 2021 yılının da koronavirüsün gölgesinde geçeceği ve ülkelerdeki koronavirüs kısıtlamalarının süreceğini ifade ederken, 2022 başında salgın bitecek. Kluge’ye göre koronavirüs salgınında en kötü dönem artık geride kaldı.

Danimarka’da bir kanala konuşan Kluge, bununla birlikte virüsün tamamen hayatımızdan çıkmasının söz konusu olmadığını da ekledi. Virüsün yine dünyada kalıp birçok insanı enfekte edeceğini belirten doktor, buna karşın koronavirüs kısıtlamalarına gerek kalmayacağını belirtti. Kluge’ye göre insanlar artık, normal yaşantılarına devam edebilecek. Her şeye rağmen DSÖ Direktörü, sürecin bilinmezliklerle dolu olmasına da vurgu yaptı.

Mutasyon virüslerin süreçte endişe yarattığının altını çizen Kluge, aşıların modernize edilmesi ile bu sürecin de aşılacağını belirtti.

Güncelleme Tarihi: 22 Şubat 2021, 13:17