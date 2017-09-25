Dünya'nın en kilolu kadını böbrek yetmezliğinden hayatını kaybetti

Dünyanın en kilolu kadını Mısırlı Eman Ahmed, Abu Dhabi'de tedavi gördüğü Burjeel Hospital'da, sabah saatlerinde kilosuna bağlı hastalıklar sebebiyle hayatını kaybetti.

The Indian Express'in haberine göre; hastane yetkilileri tarafından yapılan açıklamaya göre; Eman Ahmed'in tedavi süreci boyunca fiziksel ve duygusal süreci iyiye gidiyordu. Ancak Eman Ahmed, farklı dallardan 20 ayrı doktorun müşahedesi altında olmasına rağmen, son birkaç gündür kilosuna bağlı olarak yaşadığı böbrek yetmezliği ve kalp hastalığı sebebiyle durumu kötüye giderek, pazartesi sabahı 04.35'te hayatını kaybetti.