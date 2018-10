Dünya Görme Günü'nde anlamlı etkinlik

İSTANBUL, () - DÜNYA Görme Günü'ne özel bu yıl dördüncü kez düzenlenen "Sizin Gözünüzden Katarakt Cerrahisinde Astigmat Yönetimi" toplantısı gerçekleştirildi.

Düzenlenen toplantıda katılımcılara, katarakt cerrahisinde diğer görme kusurlarının da tedavisi hakkında bilgi verildi. Göz bebeğinin arkasında bulunan ve görmeyi sağlayan doğal göz merceğinden kaynaklı hastalıkların en çok görünenleri olan katarakt ve astigmatizma hakkında bilgi veren Prof. Dr. Osman Şevki Arslan, kataraktın dünyada körlük nedenleri arasında birinci sırada olduğunu ve astigmatizmanın da göz yüzeyinin düzensizleşmesine bağlı olarak geliştiğini belirtti.

Katarakt ameliyatı olanların yaklaşık yüzde 38'inin ameliyat sonrası kalan astigmat nedeniyle gözlük takmak zorunda kaldığını ifade eden Osman Şevki Arslan, "Bu hem sağlık hem de ekonomik açıdan büyük bir kayıp yaratıyor. Dünyada körlük nedenleri arasında birinci sırada yer alan ve her yıl 25 milyon kişide oluşan katarakt, dünyadaki körlüklerin yaklaşık yüzde 50'sinin nedeni olarak kabul ediliyor. Katarakt teşhisi konulan hastaların yüzde 40'ında astigmatik kırma kusuruna rastlanıyor. Kataraktın tedavisi yapılırken diğer görme kusurlarının da tedavisi gerçekleştirilebiliyor. Torik astigmatlı göz içi lens ile katarakt ile birlikte astigmat da ortadan kalkıyor ve kişileri gözlüksüz bir hayat bekliyor. Ülkemizde geçen yıl gerçekleştirilen 450 bin katarakt operasyonunda sadece 5 bin torik astigmatlı göz içi lens kullanılırken, ihtiyaç olduğu halde 83 bin kişi torik göz içi lens kullanılmadığı için ameliyat sonrası astigmat sebebiyle gözlük kullanmaya devam etmiştir" dedi.

"KATARAKT AMELİYATI SAYISI 450 BİN SEVİYELERİNE ULAŞMIŞTIR"

Katarakt operasyonu öncesi hastaları astigmatları ve tedavi seçenekleri ile ilgili doktorlarına danışmaları konusunda uyaran Prof. Dr. Osman Şevki Arslan, astigmatı da düzeltebilen torik göz içi mercek konusunda hastaların bilinçlenmesinin ameliyattan sonra gözlükten tamamen kurtulmak için önem arz ettiğini vurguladı.

Arslan, "Dünyada tedavi edilebilir körlük sebeplerinin yaklaşık yarısını katarakt olguları teşkil ediyor. Yurdumuzda da son on yılda katarakt hastalarının ameliyat edilme oranlarında yaklaşık on kat bir artışla yıllık katarakt ameliyatı sayısı 450 bin seviyelerine ulaşmıştır. Bu sadece sayısal anlamda bir artış olmayıp, bilgi donanımı ve teknolojik açıdan da ülkemizin katarakt ameliyatları açısından Batı ile aynı düzeyde ilerlediğini gösteriyor. Aynı zamanda astigmatik kusurların da torik göz içi mercekleri ile tedavi edilmesi ameliyat sonrası net görüşe çok büyük katkı sağlamakta ve hastalarımızın gözlük bağımlılığını büyük ölçüde ortadan kaldırmaktadır. Bunun da tek bir operasyon ile katarakt cerrahisi sırasında konulan göz içi merceğinin buna uygun seçilmesi ile çözülebildiğini vurgulamak gerekiyor. Diğer taraftan vurgulanması gereken bir başka nokta da dünya genelinde 19 milyon çocuğumuzun görme engelli olduğudur. Özellikle ilk üç yaş içinde çocukluk çağı görme bozukluklarının tedavi edilmesi çok kritik bir öneme sahiptir. Zira bu yaştan sonra tembellik gelişmekte, göz hastalığı tedavi edilse de tembellik görmeyi kısıtlamaktadır. Bu sebeple Sağlık Bakanlığı ve Millî Eğitim Bakanlığı, TOD ve diğer STK'ların büyük bir iş birliği ile göz sağlığı taramaları yapmalarını çok önemli buluyoruz" diye konuştu.

KATARAKT NEDİR?

Katarakt yaşa bağlı görülen en yaygın göz hastalıklarındandır ve görme kaybının en başta gelen nedenlerinden biridir.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) verilerine göre dünyada katarakt nedeniyle yaklaşık 19 milyon insanın iki taraflı olarak kör olduğu tahmin ediliyor. Bu rakamlar gösteriyor ki dünyadaki tüm körlük vakalarının neredeyse yarısı kataraktan kaynaklanıyor.

Katarakt, normalde berrak olan gözün lenslerinde görmeyi etkileyen bulutlu bir alanın oluşmasıdır. Katarakt'ın büyük çoğunluğu normal yaşlanma nedeniyle ortaya çıkarken, radyasyona maruz kalma, steroidler, diyabet ve göz travması gibi sebepler katarakt gelişimini hızlandırabilir.

Bir katarakt geliştikçe, göz merceği giderek bulanıklaşır ve daha az ışığın geçmesine izin verir, bu da görmeyi daha zor hale getirir.