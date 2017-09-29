Galeriler Videolar
İstanbul 17°
parçalı bulutlu
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
102781
ALTIN
147.486
DOLAR
3.5587
STERLİN
4.7624
EURO
4.2027
İrem Derici sahnelere ne zaman dönüyor?
İrem Derici sahnelere ne zaman...
SGK'dan müjde! Prim borçları için açıklanan tarih uzatıldı...
SGK'dan müjde! Prim borçları için...
Bir okul servisi skandalı daha! Çocuk şoför tarafından darp edildi...
Bir okul servisi skandalı daha!...
Baluken davanın düşmesini istedi, mahkeme 47 yıl hapis dedi
Baluken davanın düşmesini istedi, mahkeme...
15 şehidimiz için, 15 bloklu 'Anıt Durak'
15 şehidimiz için, 15 bloklu...

Dünya'da bir ilk ! Anne ve kızı aynı anda doğum yaptı

Konya'da tıp literatürüne geçecek cinste bir olay yaşandı.Anne ve kızı aynı anda doğum yaptı.Bu ilginç olayın detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

29 Eylül 2017 Cuma 13:56
Dünya'da bir ilk ! Anne ve kızı aynı anda doğum yaptı

Konya'da Recep ve Tayyip doğdu 

Suriye'deki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye gelen ve şuanda Konya ikamet eden Türkmen asıllı bir ailede iki sevinç birden yaşandı.Anne ve kızı aynı anda doğum yaptılar.Doğumdan sonra çocuklarının isimlerini ise Recep ve Tayyip koydular.Hamilelik süresince hastalarla ilgilenen Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Naim Ünsal, bu ilginç olayla ilgili olarak "Daha önce böyle birşey görmedim , eş zamanlı doğum yapan ilk anne ve kız olabilir." dedi.

Suriye'deki Esed Rejiminin zulümlerine dayanamayarak bundan üç yıl önce Konya'ya yerleşen 42 yaşındaki anne Fatma Birinci ile 21 yaşındaki kızı Ğade Birinci aynı anda doğum yaparak dünyada bir ilke imza attı.Hamilelik sürecinide beraber geçiren anne kız doğumu da beraber yaparak adeta çifte mutluluk yaşadı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dünya'nın en kilolu kadını böbrek yetmezliğinden hayatını kaybetti
Dünya'nın en kilolu kadını böbrek yetmezliğinden hayatını kaybetti
İBH hastalarının tuvalet önceliği için kart dağıtılacak
İBH hastalarının tuvalet önceliği için kart dağıtılacak
Çocukların ellerinde bir zehir: 'Slime'!
Çocukların ellerinde bir zehir: 'Slime'!
Doktorlar, organ bağışına dikkat çekmek için şarkı söyleyecekler
Doktorlar, organ bağışına dikkat çekmek için şarkı söyleyecekler
Dünya Alzheimer Günü nedeniyle Saat Kulesi mora büründü: 'Beni hatırlayın!'
Dünya Alzheimer Günü nedeniyle Saat Kulesi mora büründü: 'Beni hatırlayın!'
Büyük fedakarlık ... Eşine böbreğini verebilmek için 20 kilo zayıfladı !
Büyük fedakarlık ... Eşine böbreğini verebilmek için 20 kilo zayıfladı !
Hastanede şok görüntüler... Yoğun bakımdaki yaşlı hastaya sigara içirdiler !
Hastanede şok görüntüler... Yoğun bakımdaki yaşlı hastaya sigara içirdiler !
Doktorlar uyardı Slime'ı çocuklarınızdan ve evinizden uzak tutun !
Doktorlar uyardı Slime'ı çocuklarınızdan ve evinizden uzak tutun !
Ayaklı hasta, hastaneden yatalak çıktı
Ayaklı hasta, hastaneden yatalak çıktı
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Premier Kampüs Ofis Gürsel Mahallesi İmrahor Caddesi No: 29 A Blok Kat: 5 Ofis No: 192 Kağıthane / İstanbul

+90 0850 304 43 44 GSM: 0532 157 36 45

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim