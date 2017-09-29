Dünya'da bir ilk ! Anne ve kızı aynı anda doğum yaptı

Konya'da Recep ve Tayyip doğdu

Suriye'deki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye gelen ve şuanda Konya ikamet eden Türkmen asıllı bir ailede iki sevinç birden yaşandı.Anne ve kızı aynı anda doğum yaptılar.Doğumdan sonra çocuklarının isimlerini ise Recep ve Tayyip koydular.Hamilelik süresince hastalarla ilgilenen Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Naim Ünsal, bu ilginç olayla ilgili olarak "Daha önce böyle birşey görmedim , eş zamanlı doğum yapan ilk anne ve kız olabilir." dedi.

Suriye'deki Esed Rejiminin zulümlerine dayanamayarak bundan üç yıl önce Konya'ya yerleşen 42 yaşındaki anne Fatma Birinci ile 21 yaşındaki kızı Ğade Birinci aynı anda doğum yaparak dünyada bir ilke imza attı.Hamilelik sürecinide beraber geçiren anne kız doğumu da beraber yaparak adeta çifte mutluluk yaşadı.