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Dünya Alzheimer Günü nedeniyle Saat Kulesi mora büründü: 'Beni hatırlayın!'

Alzheimer hastalığına karşı duyarlılığı artırmak isteyen İzmir Büyükşehir Belediyesi, Dünya Alzheimer Günü nedeniyle Saat Kulesi'ni 'mor renkle' ışıklandırdı. Mor şalını takan yaşlılar ise 'Unutmak Kader Değil' yazılı dövizlerle Konak Meydanı'nda yürüdü.

22 Eylül 2017 Cuma 11:18
Dünya Alzheimer Günü nedeniyle Saat Kulesi mora büründü: 'Beni hatırlayın!'

İzmir Büyükşehir Belediyesi, dünya genelinde hızla yaygınlaşan ve kesin tedavisi henüz bulunamayan Alzheimer hastalığı konusunda farkındalık yaratmak amacıyla renkli bir etkinliğe imza attı. 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü'nde Konak Meydanı'nda bir araya gelen İzmirliler, üzerinde 'Hiç aklıma gelir miydi, aklıma gelmeyeceğin', 'Unutmak kader değil', 'Bir şeyler değişmeliydi, değişen ben oldum' ve 'Bugün unutanları unutmama günü' yazan dövizlerle çağın hastalığına dikkat çekti. Etkinliğe Alzheimer Vakfı Başkanı Prof. Dr. Engin Eker ve Dokuz Eylül Üniversitesi Geriatri Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ahmet Turan Işıklı ile İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Serpil Keskin de katıldı.

'Beni hatırlayın'

Alzheimer Vakfı Başkanı Prof. Dr. Engin Eker, Dünya Alzheimer Birliği'nin belirlediği temanın bu sene 'Beni hatırlayın' başlığı altında öne çıktığını belirterek, "Alzheimer hastalığı toplumsal bir sorun haline gelmiştir. Hastalığın en önemli faktörü ise yaş. Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde yaş artmakta ve buna bağlı olarak da Alzheimer'ın görülme oranı da artmakta. Yakın zamanda da bu yüzden Alzheimer'ın Türkiye'de büyük bir sıklıkla görüleceğini biliyoruz. Bu yüzden hem belediyelere hem de vakıflara bu farkındalığı geliştirmesi ve toplumda yeni bir bilinç oluşturması gerekmekte" dedi.

2050'de Alzheimer'ın 100 milyonu geçeceği tahmin ediliyor

Türkiye'de Alzheimer hastalığına yakalanan 500 ila 600 bin kişi olduğunu ifade eden Dokuz Eylül Üniversitesi Geriatri Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ahmet Turan Işıklı, "2050 yılına gelindiğinde, dünyada Alzheimer hastalığına yakalanan kişi sayısının 100 milyonu geçeceği tahmin ediliyor. O yüzden bu konuya çok dikkat edilmesi gerekmekte. Bu farkındalığın arttırılması amacıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi de geleneksel hale getirerek büyük bir duyarlılık örneğini her sene sergiliyor. 21 Eylül günü Saat Kulesi'ni hastalığın evrensel rengi olan mora büründürüyoruz. İzmir halkı da, İzmir Büyükşehir Belediyesi de bize 'İzmir'in unutmadığını' göstermiştir" diye konuştu.

Bedensel faaliyetler çok önemli

Alzheimer hastalığının risk faktörlerine de dikkat çeken Prof. Dr. Işıklı, "Hareketsiz bir yaşam, kilo, şeker hastalığı, kolesterol yüksekliği, zihinsel ve bedensel faaliyetlerden uzak durmak, eğitim düşüklüğü gibi faktörlerin önüne geçilmesi gerekmekte. Ne şanslı ki İzmir, bu konunun farkında olan üniversitelere sahip, ne şanslı ki İzmir, bu konunun farkında olan bir belediyeye sahip" diye konuştu.

Hafızayı geliştirici tekniklerle oyun oynatılıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Güzelyalı'da faaliyet gösteren Alzheimer ve Demans Merkezi'yle amaçlarının hastaların sosyal yaşantılarını kısıtlamamak, kaliteli zaman geçirmelerini sağlamak ve ailelerin yaşantılarını kolaylaştırmak olduğunu söyleyen İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Serpil Keskin ise, "4 yıldır faaliyette bulunan bu merkezde, çağın hastalığı Alzheimer'a karşı yoğun bir mücadele yürütülüyor. Hastalar kadar ailelerine de yardım eli uzatılıyor. 1'inci derecede Alzheimer ve demans hastası olan kişilere hafızayı geliştirici tekniklerle oyun oynatılarak, el becerisini geliştirebilecek resim boyama gibi aktivitelerle de hastaların bilgilerini dinç tutmaya çalışıyoruz" dedi.

Saat Kulesi mora büründü

2013 İstanbul Yaşlılık Girişimi Fuarı'nda 'Yaşlı Dostu Kent' ödülüne layık görülen İzmir Büyükşehir Belediyesi, Konak Meydanı'nda gerçekleşen yürüyüşün ardından etkinliğin devamı olarak akşam saat 19.00'dan itibaren Saat Kulesi'ni Alzheimer Hastalığı'nın rengi olarak kabul edilen mor ışık ile ışıklandırdı.

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