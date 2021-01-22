Dünya alarmda! Vaka sayısı 98 milyonu aştı

Koronavirüs ile yaklaşık bir senedir mücadele eden ülkeler, aldıkları önlemlerle pandemiyi kontrol altında tutmak isteseler de vaka artışına engel olamıyorlar. Bazı ülkelerde toplu aşılama başladı. Bazı ülkeler ise hala aşı bekliyor. Mutasyonlu koronavirüslerin tespit edilmesi ise söz konusu aşıları etkisiz duruma getirilebilir. Bu nedenle dünya pandemi döngüsünden zor çıkacağa benziyor. Koronavirüsle enfekte olan kişi sayısı dünya genelinde 98 milyon 100 bini geçerken, iyileşen kişi sayısı ise 70 milyon 500 bini geçti. Şu ana kadar dünya genelinde koronavirüs kaynaklı 2 milyon 100 binden fazla ölüm gerçekleşti.

Koronavirüsten en fazla etkilenen 3 ülke

Koronavirüsün en çok vurduğu ülke ise ABD oldu. Şu ana kadar 25 milyon 196 bin 86 vakanın tespit edildiği ülkede 420 bin 285 kişi koronavirüsten yaşamını yitirdi. Koronavirüsün en çok sarstığı ikinci ülke ise Hindistan oldu. Burada şimdiye dek 10 milyon 626 bin vaka kayıtlara geçerken, 153 bin 67 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti. En fazla vakanın kayıtlara geçtiği üçüncü ülke ise Brezilya oldu. Şu ana kadar 8 milyon 699 bin 814 vakanın saptandığı ülkede 214 bin 228 kişi koronavirüsten yaşamını yitirdi.

Diğer ülkelerde durum nasıl?

Rusya'da şu ana kadar 3 milyon 655 bin 839 vaka tespit edilirken, 6,7 bin 832 kişi koronavirüsten öldü. İngiltere'de şimdiye dek 3 milyon 543 bin 646 vaka kayıtlara geçerken, 64 bin 580 kişi koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Fransa'da şu ana kadar 2 milyon 987 bin 965 vakaya rastlanırken, 71 bin 998 kişi hayatını kaybetti. Koronavirüsün ilk başlarında hastanelerdeki ceset torbalarıyla gündeme gelen İspanya'da şimdiye dek 2 milyon 560 bin 587 vaka tespit edilirken, 55 bin 41 kişi koronavirüsten öldü. İtalya'da ise şu ana kadar 2 milyon 428 bin 221 vaka kayıtlara geçerken, 84 bin 2020 kişi koronavirüs sebebiyle yaşamını yitirdi.

Türkiye'de son durum

Türkiye'de şu ana kadar 2 milyon 412 bin 505 vaka saptanırken, 24 bin 640 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Türkiye'den sonra Almanya geliyor

Vaka sayısı bakımından Türkiye'den sonra Almanya geliyor. Şu ana kadar 2 milyon 108 bin 895 vakanın tespit edildiği Almanya'da 51 bin 151 kişi koronavirüsten öldü.

Güncelleme Tarihi: 22 Ocak 2021, 10:20