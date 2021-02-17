Dukan Bira Diyeti Nasıl Yapılır?

Dukan diyetini uygulayanlar dahi bu tariften yararlanarak daha hızlı kilo vermeye fırsat bulmuştur.

Dukan Birası Nasıl Hazırlanmaktadır?

Dukan birasını hazırlamak için gerekli olan malzemeler;

3 su bardağı (750 ml) kaynamış su,

2 poşet yeşil çay veya 3 tatlı kaşığı yeşil çay,

2 orta kalınlıkta dilim limon,

1 şişe (200 ml) doğal maden suyu

Dukan birasının hazırlanması ise son derece basit olmaktadır. Bunun İçin öncelikle yeşil çayın demlenmesi gerekir. Çay ılıdıktan sonra ise içerisinde diğer malzemeler ilave edilmelidir. Karışım soğuduktan sonra ise isteyenler içerisindeki malzemeleri süzebilir, isteyen ise süzmeden bu şekilde tüketebilir.

Dukan birası bu kadar popüler olmasında ki sebep, diyetlerine ekleyenlere birçok faydasının bulunması olmaktadır. Bu faydaların başında ise vücutta bulunana ödemin atılmasını sağlamasıdır. 5 kiloya kadar ödem ve kilonun verilmesini sağlaması da başka bir yararı olmaktadır.

Ayrıca biranın içerisinde bulunana yeşil çay hem antioksidan özelliklerinin bulunması hem de bağırsak hareketlerini ve metabolizmayı hızlandırması da yararlarından diğerlerini oluşturmaktadır. Diğer bir yandan bu birayı tüketen kişiler fazladan sıvı alımını sağladıkları için vücutlarında su miktarı da artmaktadır.

Dukan Birası Tüketirken Nelere Dikkat Etmek Gerekir?

Günlük beslenme alışkanlıklarına devam ederek bir yanda da dukan birası tüketmek, olumlu sonuçların engellenmesi sebep olmaktadır. Bu sebeple dukan birasını tüketirken bazı alışkanlıklara dikkat edilmesi gerekmektedir.

Bu alışkanlıkların en başında ise yeme alışkanlıkları bulunmaktadır. Dukan birası tüketerek zayıflamak isteyen kişilerin beslenmelerine de dikkat etmeleri ve daha dengeli beslenmeleri gerekmektedir. Diğer bir yandan günlük kalori alımlarını da sınırlandırmaları gerekmektedir.

Diğer bir yandan bu süreç içerisinde düzenli olarak spor yapılması da gerekmektedir. Bunlara dikkat ederek ve dukan birası tüketerek çok daha hızlı bir şekilde yağların yakılması ve ödemin atılması sağlanabilmektedir.

