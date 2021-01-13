DSÖ’den Koronavirüsle İlgili Flaş Sürü Bağışıklığı Açıklaması

Dünya Sağlık Örgütü Bilim Şefi Soumya Swaminathan, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada koronavirüs aşılarının dünya çapında yaygınlaşmasına dikkat çekerek, sürü bağışıklığı konusunu açıklığa kavuşturdu.

2021 yılında kitle bağışıklığı beklemiyoruz

Tedbirler yıl sonuna kadar uygulanmalı

Swaminathan, açıklamasında koronavirüs aşılarının uygulamasının başladığına vurgu yaparak, aşıların hassas grupları korumaya başladığını ifade etti ancak bununla birlikte, 2021 yılında kitle bağışıklığının beklenmediğini belirtti. Aşıların dünya çapında tüm ülkelere ulaşacağının altını çiden Swaminathan, buna karşın pandeminin sonunu getirecek kadar dozda aşının üretiminin ve dağıtım operasyonunun zaman alacağını aktardı. Bazı ülkelerin kitlesel bağışıklık yaratacak kadar aşıya sahip olduğunu ifade eden Swaminathan, bunun tüm dünyayı korumaya yetmeyeceğini söyledi.

Doktor Swaminathan, koronavirüs tedbirlerinin önemine vurgu yaparak “İşe yarayan tedbirlerin var olduğu unutulmamalı. Toplumlara ve hükümetlere sorumluluk ve tedbirleri en az bu yıl sonuna kadar uygulamaları gerektiğinin hatırlatılması çok önemli” dedi.