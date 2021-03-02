DSÖ: Salgında kontrol virüste!

Yaklaşık 1 yıldır dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınındaki vaka sayısı 115 milyona yaklaştı, ölenlerin sayısı 2 milyon 550 bini aştı. Salgına karşı Pfizer/BioNtech, Sinovac, Sputnik V, Oxford/Seneca ve Moderna gibi birçok aşı üretildi. Birçok ülkede aşılanma başlasa da bazı ülkelere aşının henüz hiç ulaşmamış olması salgının sona ereceği tarihe ilişkin şüpheleri artırıyor. Zira Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) gelen açıklamaya göre salgının sona ermesi için dünya genelinde yapılacak aşılamayla toplumsal bağışıklığın yaygınlaşması gerekiyor.

"Şu an kontrol bizde değil virüste"

Bazı iyimserler mutasyona ve adaletsiz aşı dağıtımına rağmen salgının bu yıl sona ereceğini düşünüyor. Konuya ilişkin açıklamada bulunan DSÖ Acil Durumlar Programı Direktörü Mike Ryan, 2021 yılının sonunun salgının tamamen sona ermesi için çok erken bir tarih olduğunu söyledi.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus'un Cenevre'de düzenlediği basın toplantısında soruları yanıtlayan Ryan, salgının bu yıl sona ermesinin gerçekçi olmadığını kaydetti. Salgında iki buçuk ay öncesine göre şu an çok daha iyi durumda olduklarını aktaran Ryan, buna rağmen şu an kontrolün virüste olduğunu sözlerine ekledi. Ryan, salgının henüz kontrol altına alınmaktan uzak olduğunu aktardı.

"Son haftada vaka sayısında artışlar görüldü"

Salgının durumuna ilişkin konuşan DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, salgında 7 hafta boyunca ciddi bir düşüş yaşandığını ancak geçen hafta bu durumun tersine döndüğünü belirtti. Doğu Akdeniz, Güneydoğu Asya, Amerika ve Avrupa'da son haftada vaka artışlarının tespit edildiğine değinen Ghebreyesus, hayal kırıklığına uğrasalar da şaşırmadıklarını aktardı. Fildişi Sahilleri ve Gana'da sağlık çalışanları öncelikli olmak üzere aşılanmanın başladığını kaydeden Ghebreyesus, 3 ay içinde COVAX üyesi olan 142 ülkeye toplamda 237 milyon doz aşının gönderileceğini belirtti. Virüse karşı mücadele ekibi lideri Maria Van Kerkhove ise önlemlere uyulmadığı takdirde vakaların yeniden artabileceğini kaydetti, salgının sona ereceği zaman hakkında konuşmanın mümkün olmadığını söyledi.