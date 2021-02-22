DSÖ pandemi için tarih verdi!

Danimarka devlet yayın kurumu DR'ye açıklama yapan Dünya Sağlık Örgütü'nün Avrupa Bölge Direktörü Doktor Hans Kluge, 2021 senesinin de maalesef Covid-19 senesi olacağını fakat 2020 senesine göre daha yönetilebilir ve daha temkinli olacağının altını çizdi.

Dr. Hans Kluge, dünyanın en kötü senaryoyu geride bıraktığını, koronavirüsün ilk yayılma dönemi olan 2020 senesine göre insanlığın Covid-19 hakkında çok daha fazla ve net bilgilere sahip olduğunu kaydetti.

Covid-19 pandemisinde yaşanan tüm gelişmeleri kimsenin önceden bilemediğini ve bilemeyeceğini belirten ve kendi öngörüsünü dile getiren Dr. Kluge, "2022 yılının başında pandeminin biteceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Dr. Hans Kluge, "Koronavirüs varlığını sürdürecek fakat kısıtlamalara gerek kalmayacak. Bunun iyimser bir mesaj olduğuna dikkat çekmek isterim." dedi.

Covid-19'un mutasyonlarının olmasını yorumlayan Dr. Kluge, virüsün mutasyona uğramasının normal hatta olması gereken olduğunu, Covid-19'un bulaştığı insana uyum sağlamaya ve insan vücudunda yaşamaya çalıştığını fakat virüs mutasyonlarının çok hızlı yayılıyor olmasının bilim insanlarını kaygılandırdığını söyledi.

Dr. Kluge, Covid-19'un mutasyona uğrayan daha hızlı yayılım gösteren türlerinin yayılım hızından ötürü koronavirüse karşı geliştirilip uygulanan aşıların ne kadar etkili ve efektif olduğunu ciddiyetle takip ettiklerini, gerek olması durumunda aşıların Covid-19'un yeni mutasyonlarına göre yeniden düzenlenebileceğini, Covid-19 mutasyonları için yeni baştan aşı üretmenin gerekli olmadığını bildirdi.

Mutasyonların Covid-19'u kontrolden çıkarmayacağını belirten Dr. Kluge, fakat sağlık sistemleri zor durumda olan ülkelerdeki sağlık sisteminin, çok daha fazla baskıya maruz kalabileceğini, bu nedenle mutasyonları çok önemsediklerini ifade etti.

Dr. Hans Kluge, "En büyük sorun ise aşı olan insanların, aşı olmayan insanlarla aynı ortamlarda bir araya gelmesiyle yaşanacak. Burada zaman çizelgesi çok kıymetli bir faktör. Hız konusu şu vakitten sonra en iyi dostumuz. Tabii ki her şey tempoya bağlıdır. Hız insanların hayatını kurtaracak, ekonomiyi muhafaza edecek ve sonunda da Covid-19 mutasyonlarını frenleyecek." şeklinde konuştu.