DSÖ'den "Sihirli değnek" mesajı!

DSÖ'den koronavirüse ilişkin peş peşe kritik açıklamalar geldi. DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, koronavirüsün dünyada 2 milyondan fazla insanın ölümüne neden olduğunu hatırlatarak, koronavirüsün kontrol altında tutulması için halk sağlığı tedbirleriyle birlikte yoğun çaba harcanması gerektiğini söyledi. Amerika, Afrika ve Avrupa kıtalarında koronavirüs vakalarının hızlı bir şekilde artabildiğini kaydeden Ghebreyesus, halk arasında ve hane içerisinde bulaş zincirinin asla kırılamadığını ifade etti.

DSÖ'den Mike Ryan, koronavirüsün bulaş hızının bazı yerlerde arttığına dikkat çekerek, ülkelerde koronavirüs hastalarına sağlanan oksijenin ciddi düzeyde az olduğunu belirtti. Koronavirüs aşılarının faydalı bir araç olduğunu ama koronavirüsü yalnız başına sonlandırmak için yetersiz olduğunu kaydeden Ryan, aşılara tümüyle güvenilmesi halinde tedbirlerin gevşetilebileceğini aktardı. Ryan, düşük hava sıcaklıkları ve tatil sezonu nedeniyle koronavirüsün hızlı bir şekilde yayılabildiğini ifade etti.

DSÖ'den Bruce Aylward da aynı fikirlere sahip olduğunu belirterek, koronavirüs aşılarının "sihirli değnek" olarak değerlendirilmemesi gerektiğini aktardı.

Bloomberg tarafından hazırlanan son rapora göre, ABD'de şu ana kadar 13 milyon doz aşı yapıldı. Söz konusu ülkede her 100 insanda 3.9 doz oranında aşı uygulandı. İngiltere'de şimdiye dek 3.7 milyon doz aşı yapıldı. Burada her 100 insanda 5.5 doz oranında aşı uygulandı. Rusya'da şu ana kadar 1.5 milyon insana koronavirüs aşısı yapıldı. Söz konusu ülkede her 100 insanda 1 doz oranında aşı uygulandı. İtalya'da şimdiye dek 1 milyon insana koronavirüs aşısı yapıldı. Burada ise her 100 insanda 1.7 doz oranında aşı uygulandı.

Çin ve Rusya'nın aşılama konusunda daha avantajlı oldukları ifade edildi. Kendi aşılarını satışa sunan ülkelerden Çin'de şu ana kadar 9 milyon doz aşı yapıldı. Söz konusu ülkede her 100 insanda 0.64 doz oranında aşı uygulandı. Kendi aşısını piyasaya süren diğer bir ülke olan Rusya'da ise şimdiye dek 1.5 milyon doz aşı yapıldı. Burada ise her 100 insanda 1.02 doz oranında aşı uygulandı.

İsrail ve BAE ise en fazla aşı dozu sunan ülkeler oldu. Aşı sırasını atladığı iddia edilen İsrail'de her 100 insanda 24.2 doz oranında aşı yapıldı. BAE'de ise her 100 insanda 15.5 milyon doz oranında aşı uygulandı. Söz konusu ülkede toplam 1.6 milyon doz aşı yapıldığı bildirildi.

Türkiye'de son durum

Türkiye'de şu ana kadar 798 binden fazla kişiye koronavirüs aşısı uygulandı.