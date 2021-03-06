DSÖ'den salgın açıklaması: 2022 başında sona erer!

Koronavirüs salgınının sona ereceği tarihe ilişkin birçok farklı uzmandan değişik görüşler geliyor. Bazıları sürekli mutasyona uğrayan virüsün sürü bağışıklığını ve aşıların etkisini kırabileceğini belirterek salgının en az 2 yıl daha süreceğini öne sürüyor. Bazı uzmanlar ise mutasyonlara rağmen salgının bu yıl sona ereceğini ve 2022 yılından sonra kontrollü olarak iki yılda bir aşıların uygulanabileceğini belirtiyor. Bütün uzmanların birleştiği ortak nokta ise salgın sona erse bile virüsün ortadan kaybolmayacağı görüşü oldu.

"Geçen yıldan çok daha iyi durumdayız"

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Direktörü olan Hans Kluge, konuya ilişkin açıklamada bulundu. Salgının biteceği zamana ilişkin birçok sorunun kendilerine geldiğini kaydeden Kluge, Alman Die Welt gazetesine demeç verdi. Koronavirüsün 2021'e de damgasını vuracağını tahmin ettiğini kaydeden Kluge, virüsle savaşın her ne kadar zor olsa da geçen yıldan çok daha iyi durumda olduklarını vurguladı. Salgının ortaya çıktığı 2020 yılında büyük bir karmaşa yaşandığını aktaran Kluge, o zamanlarda konunun "hem siyasi hem de bilimsel bakımdan karanlıkta" olduğunu ifade etti. Bu yıl salgınla ilgili genel tecrübenin arttığına değinen Kluge, virüsle savaşa dair artık ellerinde net bir direktifler dizisi olduğunu belirtti.

"Salgın biter, virüs yok olmayacak"

Aşılamanın arttığını ve virüsü teşhis eden programların geliştiğini aktaran Hans Kluge, 2022 yılının başında salgının sona ereceğini tahmin ettiğini vurguladı. Salgın ortadan kalksa bile virüsün yok olmayacağına işaret eden Kluge, bir süre sonra sert kısıtlamalar yerine basit önlemlerle savaşmaya devam edeceklerini umduğunu belirtti. Salgının sona ermesi için aşıların her yere yayılması gerektiğini aktaran Kluge, aşılanmayan bölgelerin kalması durumunda salgının sona ermeyeceğini ifade etti.

"DSÖ olarak aşı pasaportuna karşıyız"

AB Komisyonu'nun düzenlediği ve tartışmaya açtığı aşı pasaportuna DSÖ olarak karşı olduklarını kaydeden Kluge, artık geri dönülmez bir noktaya gelindiğini ve aşı pasaportunun yaz aylarında uygulamaya geçeceğini belirtti. DSÖ'nün aşı pasaportunu teşvik etmesinin düşünülemyeceğini bildiren Kluge, aşının bağışıklık süresinin garanti olmadığını ve bulaşmayı önleyecek bir garanti veremeyeceklerini dile getirdi. Sosyal mesafe kuralının uygulanmaya devam etmesi gerektiğini aktaran Kluge, insanlarda ortaya çıkan "salgın yorgunluğu" ile ilgili çalışmalar yaptıklarını belirtti.