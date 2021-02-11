DSÖ'den korona raporu: İlk duyurulan vakadan iki ay önce 90 kişide görüldü!

Koronavirüsün kökenini bulmak üzere Vuhan'a giden DSÖ (Dünya Sağlık örgütü) heyeti tarafından rapor hazırlandı. Söz konusu raporda, Çin'de ilk duyurulan vakadan neredeyse iki ay önce 90 insanda koronavirüse benzeyen bir virüsün tespit edildiği ifade edildi.

4 ihtimal var

DSÖ (Dünya Sağlık örgütü) heyetinin başkanlığını üstlenen Embarek, koronavirüsün insanlara nasıl bulaştığına dair 4 ihtimal üzerinde durulduğunu söylemişti. Embarek, bunlardan birincisinin "koronavirüsün hayvanlardan direkt olarak insanlara geçmesi", ikincisinin "taşıyıcı hayvan türlerinden koronavirüsün bulaşması", üçüncüsünün "donmuş ürünlerden koronavirüsün geçmesi," dördüncüsünün ise "Vuhan'da bulunan bir laboratuvardan koronavirüsün yayılması" olduğunu belirtmişti.

"Laboratuvardan sızma ihtimali çok düşük"

Vuhan şehrinde yer alan bir laboratuvardan koronavirüsün sızmış olma ihtimalinin çok zayıf olduğunu belirten Embarek, koronavirüsün ara türden insanlara geçmiş olabileceğini dile getirmişti. Embarek, koronavirüsün kaynağına dair gerçekleştirilecek çalışmalarda laboratuvar ihtimalinin artık üzerinde durulmayacağını kaydetmişti.

"Hayvandan insana geçtiğine ilişkin ciddi bulgular var"

DSÖ (Dünya Sağlık Örgütü), Çin'in Vuhan kentinde hem doktorlar ve hastalarla hem de Çinli bilim insanları ile görüşme yapmıştı. Koronavirüsün hayvandan insanlara geçtiğine ilişkin ciddi bulgular elde edildiğini kaydeden heyet, hangi hayvandan geçtiğinin ise tespit edilemediğini bildirmişti.

Embarek, koronavirüsün insanlara donmuş gıdadan geçmiş olabileceğini de dile getirmişti.

"Farklı alanlarda virüs kümelenmeleri meydana gelmişti"

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Ulusal Halk Komisyonu Sözcüsü Wannian, hayvan pazarında koronavirüs tespit edildiği dönemde Vuhan kentinin farklı alanlarında koronavirüs kümelenmelerinin meydana geldiğini aktarmıştı.

DSÖ (Dünya Sağlık Örgütü) heyeti, Çin'in Vuhan kentinde tespit edilmeden önce ülkenin farklı alanlarında koronavirüsün dolaşıma girdiğini aktarmıştı. Eczaneler tarafından yapılan satışlar ile hastane kayıtları ve tahlillerin incelendiğini kaydeden heyet, yine de Aralık 2019'dan önce ciddi boyutlarda bir koronavirüs izine rastlanmadığını aktarmıştı.

Koronavirüsün kökeni hakkında hangi iddialar ortaya atıldı?

- Yarasalar: Koronavirüs ilk patlak verdiği zaman sosyal medya platformlarında yarasa çorbalarına ait görüntüler yayılmıştı. Bu durum koronavirüsün yarasalardan bulaştığına dair iddiaların ortaya atılmasına neden olmuştu. Bir kadının yarasa yediği anlara dair görüntüler tepki çekmişti. Fakat söz konusu kadının Vang Mengyun isimli bir televizyon sunucusu olduğu ve görüntülerin de çok daha önce Palau Adası'nda çekildiği belirlenmişti. Yarasa çorbasının Çin'de pek de tüketilmediği ortaya çıkmıştı.

- Laboratuvar: Koronavirüsün laboratuvardan sızdığı da ileri sürülmüştü. ABD'nin (Amerika Birleşik Devletleri) eski başkanı Trump, Vuhan Viroloji Enstitüsü'nden koronavirüsün çıktığını iddia etmiş, bu konuda delillere sahip olduğunu söylemişti. Çin'in biyolojik silah programı kapsamında yürütülen çalışmalar sırasında koronavirüsün sızdığını öne sürenler olmuştu.

- Aşı için planlı olarak çıkarıldığına ilişkin iddia: Pirbright Enstitüsü'nün 6 sene önce yaptığı bir patent başvurusu yayılmıştı. Söz konusu başvuruda, koronavirüsün hafifletilmiş bir versiyonunun solunum rahatsızlıklarına karşı aşı olarak kullanılabileceği kaydedilmişti. Bu yüzden aşı üretimine finansman sağlanması amacıyla koronavirüsün kasıtlı olarak çıkarıldığını öne sürülmüştü. Fakat bu başvurunun kuşlar tarafından taşınan ve kanatlılar üzerinde etkili olan bronşit virüsü hakkında olduğu tespit edilmişti.