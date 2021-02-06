DSÖ'den flaş açıklama: 130 ülkede şu ana kadar bir doz bile vurulmadı!

DSÖ (Dünya Sağlık Örgütü) Direktörü Dr. Ghebreyesus, son dönemde sık sık aşı tedarikinde eşitlik vurgusu yapıyor. Dr. Ghebreyesus, koronavirüs aşılarının ülkelere eşit şekilde dağıtılmaması durumunda koronavirüsün sona ermeyeceğini dile getiriyor. COVAX girişiminin aşı tedarikinde eşitlik amacıyla oluşturulduğu biliniyor. Bu girişim, tüm ülkelere koronavirüs aşısının adaletli bir biçimde dağıtılmasını istiyor.

"Aşı sayısı vaka sayısını geçti"

Basın toplantısı gerçekleştiren Dr. Ghebreyesus, koronavirüs aşısında sağlık personeli, kronik rahatsızlıkları olan kişiler ve yaşlılara kesinlikle öncelik tanınması gerektiğini ifade etti. Dr. Ghebreyesus, koronavirüs aşılarının sayısının kayıtlara geçen vakaların sayısını geçtiğini belirterek, kısa bir sürede kayda değer bir başarı elde edildiğine dikkat çekti.

"130 ülkede hala aşı yapılmadı"

Koronavirüs aşılarına erişimdeki adaletsizliğe işaret eden Dr. Ghebreyesus, şu ana kadar koronavirüs aşılarının 4'te 3'ünün global GSYH'nin yüzde 60'ına sahip olan yalnızca 10 ülkede yapıldığını ifade etti. Dr. Ghebreyesus, 130'a yakın ülkede şu ana kadar bir doz koronavirüs aşısı bile vurulmadığını belirterek, dünya genelinde koronavirüsle aynı anda savaşılmasının önemli olduğunu yoksa yeniden en başa dönülebileceğini söyledi.

Yoksul ülkelere ne kadar aşı dağıtılacak?

GAVI (Küresel Aşı ve Aşılama Birliği), koronavirüs aşılarının adaletli bir şekilde dağıtımına ilişkin açıklamada bulunmuştu. Söz konusu açıklamada, yoksul ülkelere 2021 senesinin Şubat ayının bitiminden itibaren 337,2 milyon doz aşının yollanabileceği ifade edilerek, 145'e yakın yoksul ülkede halkın yüzde 3,3'üne bu senenin ortasına kadar aşı yapılmasının hedeflendiği kaydedilmişti. Açıklamada, koronavirüs aşının uygulanmasına sağlık personelinin yanı sıra risk grubunda yer alan diğer kişilere öncelik verileceği bildirilmişti.

Hangi aşılardan dağıtılacak?

Hindistan Serum Enstitüsü'nde AstraZeneca/Oxford aşısının üretildiği biliniyor. Söz konusu aşıdan 240 milyon doz alınacağı kaydedildi. AstraZeneca şirketinden doğrudan 96 milyon doz alınacağı ifade edildi. Pfizer/BioNTech aşısından ise yoksul ülkeler için 1,2 milyon doz alınacağı bildirildi.

Hangi ülkeye ne kadar gönderilecek?

Koronavirüs aşıları nüfus oranlarına göre dağıtılacak.

- Hindistan: 97,2 milyon doz,

- Pakistan: 17,2 milyon doz,

- Endonezya: 13,7 milyon doz,

- Bangladeş: 12,8 milyon doz,

- Brezilya: 10,6 milyon doz,

- Kenya: 4,2 milyon doz,

- Sudan: 3,4 milyon doz,

- Yemen: 2,3 milyon doz,

- Suriye: 1,02 milyon doz.

2021'in sonuna kadar kaç doz yollanacak?

GAVI (Küresel Aşı ve Aşılama Birliği) yetkilisi Dr. Berkley, "2021'in sonuna kadar kaç doz yollanacak?" sorusuna yanıt verdi. Dr. Berkley, COVAX girişimi dâhilinde bu senenin sonuna dek 2,3 milyar doz aşı yollamayı amaçladıklarını ifade etmişti. Dr. Berkley, söz konusu aşıların 1,8 milyar dozunun yoksul ülkelere yollanacağını söylemişti.