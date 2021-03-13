DSÖ'den aşı istatistikleri: Adaletsizlik var!

Koronavirüs salgınında şimdiye kadar yaklaşık 120 milyon vaka tespit edildi, 2 milyon 650 binden fazla kişi yaşamını yitirdi. Cenevre'de düzenlenen toplantıya online olarak katılan DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, krtik değerlendirmelerde bulundu. Oxford/AstraZeneca aşısının bazı ülkeler tarafından kullanımının durdurulduğunu kaydeden Ghebreyesus, aşıyla ilgili incelemelerin sürdüğünü aktardı.

"Şimdiye kadar 4 aşıya onay verdik"

Şimdiye kadar genel olarak 335 milyondan fazla koronavirüs aşısının uygulandığını bildiren DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, aşı nedeniyle ölen hiç kimsenin olmadığını kaydetti. Virüsten dolayı 2,6 milyondan fazla kişinin yaşamını yitirdiğini vurgulayan Ghebreyesus, ölüm vakalarını önlemek için aşıların dünya geneline eşit şekilde dağıtılması gerektiğinin altını çizdi. Bugün Johnson and Johnson aşısının "acil kullanımına onay verdiklerini" kaydeden Ghebreyesus, DSÖ tarafından toplam 4 aşıya onay verdiklerini hatırlattı.

"Aşıların yüzde 76'sının sadece 10 ülkede uygulandı"

Covid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında bu aşıların kullanıldığını kaydeden Ghebreyesus, bu girişim tarafından Johnson and Johnson firmasına başvurulduğunu ve 500 milyon sipariş verildiğini bildirdi. COVAX kapsamında aşı istatistiklerini duyuran Ghebreyesus, en az 29 milyon aşının 28 ülkeye gönderildiğine değindi. Toplam 144 ülkede uygulanan aşı sayısının en az 350 milyon doz olduğunu aktaran Ghebreyesus, aşıların uygulamasında bir dengesizlik olduğunu söyledi. Ghebreyesus, bahsedilen 335 milyon aşının yüzde 76'sının sadece 10 ülkede uygulandığını aktardı.

"Aşılar adil dağıtılmazsa, pandemi sona ermeyecek"

Aşıların adaletsiz dağıtımıyla ilgili aylardır uyarılar yaptıklarını kaydeden DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, aşıların adil şekilde dağtılmadığı sürece küresel ölçekte pandeminin önleneyemeyeceğini belirtti. 31 Aralık'ta Pfizer-BioNTech aşısının acil kullanımına onay veren DSÖ, 10 Şubat'ta AstraZeneca aşısına aşısına onay vermişti.

Güncelleme Tarihi: 13 Mart 2021, 10:02