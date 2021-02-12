DSÖ Avrupa Direktörü: Aşılar Salgını Kontrol Altına Almak İçin Yetersiz

DSÖ Avrupa Direktörü Kluge, Avrupa’nın koronavirüs salgınını bitirme konusunda henüz yeterli bir seviyede olmadığını belirterek “Aşının etkinliğini etkileyebilecek mutasyonları geciktirmek ve bulaşmayı azaltmak için elimizden gelen her şeyi yapmamız gerekiyor. Bulaşmayı şimdi durdurmazsak, bu pandemiyi kontrol altına almak için aşılardan beklenen faydalar yeterli olmayabilir” ifadelerini kullandı. Avrupada salgının son durumu hakkında bilgi veren Kluge, AB bölgesinde 40 ülkenin 24 saatte 3 bin 610 ölüm bildirmesine vurgu yaparak aşı umudu ile yanlış bir güvenlik hissi arasında ince bir çizgi var dedi.

Uygulanan aşı vaka sayısını geçti

Kluge, açıklamasının devamında 29 ülkeden gelen verilere göre 7,8 milyon kişinin aşılanmasının tamamlandığını söyledi ve bunun nüfusun yüzde 1,5’una denk geldiğini söyledi. Verilen aşıların vaka sayısını geçtiğini ifade eden DSÖ direktörü, “Aşının etkinliğini etkileyebilecek mutasyonları geciktirmek ve bulaşmayı azaltmak için elimizden gelen her şeyi yapmamız gerekiyor. Bulaşmayı şimdi durdurmazsak, bu pandemiyi kontrol altına almak için aşılardan beklenen faydalar yeterli olmayabilir. Aşılar çok önemli, ancak şu an itibariyle pandemiyi kontrol altına almak için yeterli değil” dedi.

DSÖ direktörü açıklamalarına ek olarak, “Bugün Avrupa Birliği ile birlikte, Kovid-19 aşılarının 6 ülkede etkili bir şekilde uygulanmasını sağlamak için 40 milyon euroluk bir program başlatıyoruz. Bu, COVAX ve AB paylaşım mekanizması aracılığıyla devam eden çalışmayı, başlangıçta sağlık çalışanlarının hazırlık, bilgilendirme kampanyaları, tedarikleri ve eğitimine odaklanacak” dedi.