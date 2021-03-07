DSÖ Açıkladı! Pandemi Savaşa Mı Yol Açıyor?

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, flaş açıklamalara imza attı. Bir seneyi aşkın süredir hem ülkemizde hem de tüm dünyada etkisini sert bir şekilde gösteren korona virüs salgını sebebi ile meydana gelen “kitlesel travmanın” İkinci Dünya Savaşı’ndan daha yoğun etkileri olduğunu açıkladı. DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus ve Epidemiyolog Maria Van Kerkhove, 2020 senesinde ilk kez Çin’de görülen korona virüs salgınının insanlar üzerindeki psikolojik etkileri hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Yapılan flaş açıklamalara göre, salgının sebep olduğu “kitlesel travmanın” daha uzun yıllar boyunca devam edeceği öğrenilen bilgiler arasında yer aldı. İşte tüm dünyayı yakından ilgilendiren konu hakkında detaylı bilgiler…

Olumsuz Psikolojik Etkiler Uzun Yıllar Boyunca Devam Edecek

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Cuma günü yaptığı konuşma ile korona virüs pandemisinin insan üzerinde bıraktığı etkiler hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Pandemi sürecinin adeta bir kitlesel travmaya yol açtığını belirten Genel Direktör, travmanın İkinci Dünya Savaşı ile kıyaslandığı zaman daha çok olumsuz etkileri olduğunu söyledi. Bunun yanı sıra Ghebreyesus, 2020 yılında Çin’de başlayan salgının daha çok uzun yıllar boyunca insanların ruh sağlığı üzerinde etkilerini sürdüreceğini ifade etti.

İkinci Dünya Savaşı sonrasında fazla sayıda insanın olumsuz anlamda etkilendiğini ve “kitlesel bir travma” süreci yaşandığını açıklayan Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü, bu durumun korona virüs pandemisi ile karşılaştırıldığı zaman daha az bir etkiye sahip olduğunu sözlerine ekledi. Pandemi sürecinde daha fazla sayıda insanın hayatının tehlikeye düşmesi savaş ile karşılaştırıldığında, önde yer aldı.

Ruh Sağlığı Öncelikli Konu Olmalı

Bununla birlikte DSÖ’den epidemiyolog Maria Van Kerkhove ise insanların ruh sağlıklarının öncelikli konu olmasına vurguda bulunarak bir uyarı yaptı. Maria Van Kerkhove, yaşanan korona virüs pandemisinin insanlık tarihinde uzun yıllar boyunca psikolojik açıdan önemli etkiler bulunduracağını içeren bir uyarıda bulundu.