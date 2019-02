Dr. Öznavruz: Her 4 kadın kanserinden biri meme kanseri

OSMANİYE, () - OSMANİYE İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz, kadınlarda en sık görülen meme kanserinin, her 4 kadın kanserinden birisi olmaya devam etmekte olduğunu söyledi.

4 Şubat Dünya Kanser Günü nedeniyle yazılı bir açıklama yapan Dr. Öznavruz, kanser hastalığının, beraberinde getirdiği sağlık sorunlarının yanı sıra, maddi ve manevi yönden uzun süreli mücadele gerektiren bir hastalık olduğunu ifade etti. Türkiye'de son kanser verileri hakkında değerlendirmede bulunan Öznavruz, erkeklerde en sık görülen kanserlerin akciğer ve prostat kanseri iken, tütüne bağlı kanserler türlerinin önemini korumaya devam etmekte olduğunu söyledi.

KANSER YÜZDE 30-50 ORANINDA ÖNLENEBİLİR

Hem erkeklerde hem de kadınlarda bağırsak kanserinin, üçüncü en sık görülen kanser türü olduğunu çocukluk çağı kanserlerinde ise löseminin en sık görülen kanser türü olduğunu belirten Öznavruz, günümüzde kanserin yüzde 30-50 oranında önlenebilir, bunun ise risk faktörlerinden kaçınma ve mevcut kanıta dayalı önleme stratejilerini uygulama yoluyla başarılabileceğinin altını çizdi. Dr. Öznavruz, "Birçok kanserin iyileşme olasılığı, erken tanı konmuş ve uygun şekilde tedavi edilmişse yüksektir. Tütün kullanımı, önlenebilir en büyük kanser nedenidir ve sigarayı bırakmak kanser riskimizi azaltmak için yapabileceğimiz en iyi şeylerden biridir. Tütün kullanımının; ağız kanserleri, akciğer, karaciğer, mide, bağırsak ve yumurtalık kanserlerinin yanı sıra bazı lösemiler de (kan kanserleri) dahil olmak üzere yaklaşık 15 farklı kanser türüne neden olduğu bulunmuştur. Hangi yaşta olunursa olsun sigarayı bırakmak büyük bir fark yaratır, yaşam süresini uzatır ve yaşam kalitesini yükseltir. Alkol kullanımı, ağız, yutak, gırtlak, yemek borusu, bağırsak, meme, karaciğer ve bağırsak kanser riskinde artışa neden olur. Alkolün tüketim miktarının artmasıyla tüm bu risklerde artış doğru orantılıdır, ancak alkol kullanımı ile ilgili güvenli eşik yoktur. Dolayısıyla alkollü içecekleri hiç tüketmemek en sağlıklı yoldur." diye bilgi verdi.

ERKEN TEŞHİS HAYAT KURTARIR

Erken teşhisin hayat kurtaracağını belirten Dr. Hasan Öznavruz şöyle devam etti: "Tüm kanserler erken belirti göstermez. Bununla birlikte, birçok kanser bir şeyin doğru olmadığına dair işaretler gösterebilir veya gösterir. Bunlar başlıca meme, rahim ağzı (serviks), kalın bağırsak (kolorektal), cilt, ağız (oral) ve bazı çocukluk kanserleridir. Bunu bilmek önemlidir, çünkü kanseri erken teşhis etmek neredeyse her zaman tedavi etmeyi ve hatta iyileştirmeyi kolaylaştırmaktadır. Bu da kanser tanısı alan insanlar için hayatta kalma ve yaşam kalitesini arttırma şansı anlamına gelmektedir. Dahası, bazı kanserlerin erken uyarı işaretlerini tanımak düşük maliyetlidir ve çoğu durumda herhangi bir özel teknoloji gerektirmez. Her birimiz vücudumuz için neyin normal olduğunu bilme ve olağandışı değişiklikleri tanıma konusunda doğru bilgileri Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri (KETEM) , Toplum Sağlığı Merkezleri (TSM), Sağlıklı Hayat Merkezleri (SHM) ve Aile Sağlığı Merkezlerinde (ASM) çalışan sağlık çalışanlarından alabiliriz."

