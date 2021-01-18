Dondurmadan koronavirüs bulaşır mı? Prof. Dr. Kara yanıtladı

Çin'de Tianjin şehrinde herkesi şaşırtan bir gelişme meydana gelmişti. Söz konusu şehirde üretimi yapılan dondurmalardan 3 örnek alınmıştı. Bu örneklerde koronavirüs tespit edildiği ifade edilmişti. Bunun üzerine gerçekleştirilen incelemeler sırasında 4 bin 836 adet kutu dondurmada koronavirüs tespit edilmişti. Daha büyük bir tehlikeyi engelleyebilmek için dondurmalardan 2 bin 89'u depolarda mühürlenmişti. Çin basını tarafından yapılan açıklamalarda, 1.812 adet kutu dondurmanın farklı şehirlere dağıtıldığı belirtilmişti. Bunlardan 935'inin ne yazık ki satışa sunulduğu ifade edilmiş, sadece 65 kutu dondurmanın satıldığı bilgisi paylaşılmıştı. Çinli yetkililer, tedbir amaçlı söz konusu dondurmalardan satın alan şahıslardan bütün hareketlerini kaydetmelerini talep etmişlerdi. Muhtemel bir bulaşın takip edilmesi için bu tedbirin önemli olduğuna dikkat çekilmişti. Bunun üzerine akıllara "Dondurmadan koronavirüs bulaşır mı?" sorusu gelmişti.

"Bulaşa yol açmaz"

Hürriyet'e konuşan Prof. Dr. Ateş Kara, çok merak edilen o soruya yanıt verdi. Prof. Dr. Kara, Çin'de dondurmadan alınan örnekte koronavirüs tespit edilmesine değindi. Üretim esnasında koronavirüs taşıyan birinden bulaşın gerçekleşmiş olabileceğine dikkat çeken Prof. Dr. Kara, soğuk ortamda bulunması sebebiyle dondurmada koronavirüsün daha uzun süre saptanabileceğini ancak bulaşa yol açmayacağını söyledi.

"Bilimsel kanıt yok"

Prof. Dr. Kara, dünya genelinde şu ana kadar gıdadan insana koronavirüs bulaştığına dair bir örneğin bulunmadığını belirterek, önceden Çin'de dondurulmuş balık ürünlerinde koronavirüsün saptandığını ancak insanlara bulaştığına dair bir bilimsel kanıtın bulunmadığını ifade etti. Koronavirüsün yarasa çorbasından bulaştığına ilişkin iddialara değinen Prof. Dr. Kara, koronavirüsün ana kaynağının yarasa olduğunu ama virüsün ilk olarak farklı bir türe geçmiş ve oradan da insanlara bulaşmış olabileceğini kaydetti. Prof. Dr. Kara, bunun nasıl gerçekleştiğinin hala bilinmediğini söyledi.

Personel karantina altına alınmıştı

Çin'de koronavirüs tespit edilen dondurmanın üretimini yapan firmada 1.662 çalışana hemen test uygulanmıştı. Çalışanların kendilerini karantina altında tutmaları sağlanmıştı. Korovirüsün çalışanlardan dondurmalara bulaşmış olabileceği değerlendirilmişti.

Çin'de koronavirüs bilançosu

Çin'de son bir günde 109 vaka tespit edildi. Şu ana kadar 88 bin 336 vakanın tespit edildiği Çin'de koronavirüs nedeniyle 4 bin 635 kişi yaşamını yitirdi. Söz konusu ülkede şu ana kadar 82 bin 400 kişi iyileşti. Koronavirüsün ilk patlak verdiği Çin'de vaka sayısının birçok ülkeye göre az olması, ülke genelinde uygulanan sıkı karantina tedbirlerine dayandırılıyor.