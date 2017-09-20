Galeriler Videolar
İstanbul 35°
açık
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
105237
ALTIN
146.996
DOLAR
3.4754
STERLİN
4.7053
EURO
4.1745
Abdullah Gül, 'Üniversitelerin kalitesini iyileştirmemiz lazım'
Abdullah Gül, 'Üniversitelerin kalitesini iyileştirmemiz...
Irak'a kaçan 7 terörist teslim oldu
Irak'a kaçan 7 terörist teslim...
Gülse Birsel, TEOG hop diye neden ortadan kalktı?
Gülse Birsel, TEOG hop diye...
Türkiye'nin ilk 5 traktör firmasından biri, Hindistan'a satıldı
Türkiye'nin ilk 5 traktör firmasından...
Hırsızların rahatlığı pes dedirtti!
Hırsızların rahatlığı pes dedirtti!

Doktorlar uyardı Slime'ı çocuklarınızdan ve evinizden uzak tutun !

Antalya'da hastaneye getirilen bir çocuk hastaya, slime ile oynamaya bağlı olduğu gerekçesiyle egzama teşhisi konuldu.Konuyla ilgili yapılan açıklamalarda bulunan Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Ülker Gül, “Bu oyuncak acil olarak toplatılmalı” dedi.

20 Eylül 2017 Çarşamba 09:45
Doktorlar uyardı Slime'ı çocuklarınızdan ve evinizden uzak tutun !

Çocukların oyun oynamak için kırtasiyelerden satın aldığı yarı akışkan slime isimli oyuncakta uyuşturucu hammaddeleri olduğunu ortaya çıkmasının ardından ilk slime vakası Antalya Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde görüldü. Dermatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ülker Gül'ün kontrol ettiği çocuk hastaya slime ile temasa bağlı egzama teşhisi konuldu. Prof. Dr. Ülker Gül, "Bir çocuk hasta el parmağında temas egzaması ile geldi. Bu slime ile temasa bağlı 'temas egzaması' teşhisi koyduğum ilk olgu" dedi.

KİMYASAL MADDENİN ZARARI

Hancı da önceden slime hakkında uyarı yaptıklarını hatırlatarak, "Kimin yaptığı belli olmayan, üzerinde herhangi bir üretici lisansı bulunmayın slime isimli bu oyuncağın acil bir şekilde toplatılıp imha edilmesi gerekir" diye konuştu.

Slime isimli, şekil alan, yarı akışkan maddenin içeriğinde, zehirleyici etkisi olan boraks kimyasalı, uyuşturucu niteliği olan traş köpüğü, yapıştırıcı gibi maddelerin bulunduğunun ortaya çıkmasının ardından Antalya Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde ilk kez bir çocuğa slime'den dolayı egzema teşhisi konuldu. Parmak aralarında egzema şikayetiyle ailesi tarafından hastaneye getirilen küçük çocuğun annesinden gizli olarak boraks, yapıştırıcı ve traş köpüğü alarak slime yaptığı öğrenildi. Eli sürekli kimyasal maddelerin içinde olan çocuğun bu nedenle cilt hastalığı olan egzemaya yakalandığı belirtildi. Dermatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ülker Gül, kontrol ettiği çocuk hastaya slime'ye bağlı egzama teşhisi konduğunu dile getirirken, "Bu slime ile temasa bağlı temas egzaması teşhisi koyduğum ilk olgu" dedi.

TEHLİKELİ BİR ZEHİR

Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Hamit Hancı, boraksın tıp alanında sık kullanılan bir madde olduğunu söyleyerek, "Ancak amacı dışında kullanılırsa zehirler.

Boraks tek başına çıplak elle tutulması bile riskliyken, bu madde yapıştırıcı, traş köpüğü gibi malzemelerle karıştırılarak yapılıyor. Özellikle tehlikeden bihaber veliler de çocuklarıyla birlikte slime yapıyor. Benim uzman olarak en büyük korkum bağımlılık yapması. Bu oyuncak görünümlü tehlikeli maddeler çocukların geleceğine etki edecek. Çünkü boraks, yapıştırıcı ve traş köpüğü bir araya geldiğinde uyuşturucu etkisi yapıyor. Herkes bali, tiner gibi maddelerin bağımlı yaptığını düşünürken bu oyuncağın içindeki yapıştırıcılar da bağımlılık yapar" dedi. Prof. Dr. Hancı, 2017 başında Emniyet Genel Müdürlüğü Uyuşturucu Daire Başkanlığı'na slime'nin yasaklanması konusunda başvurduklarını söyleyerek, "Ne yazık ki bu oyuncak görünümlü tehlike hala piyasada satılıyor. Çocuklar bu maddelerle oynamasın. Özellikle veliler çocuklarına slime yaptıracağına ya da alacağına sokakta oynanan oyunları öğretsin, başka oyuncaklar alsın" dedi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ayaklı hasta, hastaneden yatalak çıktı
Ayaklı hasta, hastaneden yatalak çıktı
2.kez Samsun'da karşılaşıldı , tıp literatürüne geçti !
2.kez Samsun'da karşılaşıldı , tıp literatürüne geçti !
Kanser düşmanı Guava artık Mersin'de üretiliyor
Kanser düşmanı Guava artık Mersin'de üretiliyor
Adana Şehir Hastanesi yarın hizmete açılıyor !
Adana Şehir Hastanesi yarın hizmete açılıyor !
Türk Hematoloji Başkanı'ndan 'Dünya Lenfoma Farkındalık Günü' açıklaması
Türk Hematoloji Başkanı'ndan 'Dünya Lenfoma Farkındalık Günü' açıklaması
Aspirin'in çürük dişleri tedavi ettiği açıklandı
Aspirin'in çürük dişleri tedavi ettiği açıklandı
9 yaşındaki minik Saliha kanseri yenmek istiyor !
9 yaşındaki minik Saliha kanseri yenmek istiyor !
Uzmanlar uyardı : Yeni salgın için dünya ayakta !
Uzmanlar uyardı : Yeni salgın için dünya ayakta !
Doktorların 'iyileşemez' dediği 5 yaşındaki Ozan futbola başladı
Doktorların 'iyileşemez' dediği 5 yaşındaki Ozan futbola başladı
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Premier Kampüs Ofis Gürsel Mahallesi İmrahor Caddesi No: 29 A Blok Kat: 5 Ofis No: 192 Kağıthane / İstanbul

+90 0850 304 43 44 GSM: 0532 157 36 45

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim