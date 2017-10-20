Doktorlar'dan ilginç uyarı ; Yaşlılara yer vermeyin !

Oxford Üniversitesi Profesörü tarafından yapılan açıklamada toplu taşıma araçlarında yaşlılara yer veren gençlere ilginç bir uyarı geldi.Yapılan açıklamada yaşlı insanlara otobüslerde , minibüslerde ve diğer toplu taşıma araçlarında yer verilmemesi gerektiğini ve bu sebebler sonrasında onların hareket kabiliyetlerini artırmanın amaçlandığını açıkladı.

Uzmanlar yaşlı insanların oturmak yerine ayakta durmaları onların daha çok yararına olacağını ve bu sebeplede hareket kabiliyetlerinin artacağını açıkladı.İngiltere’de Halkı Sağlığı Danışmanı Sir Muir Gray , yaptığı açıklamada yaşlıların asansör dahi kullanmamasını bunun yerine merdivenlerden çıkmasını önerdi.Özellikle günde en az 10 dakika yürüyüş yapmaları gerektiğini söyledi.