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Doğumdan 4 saat önce hamile olduğunu öğrendi !

Geçtiğimiz günlerde İngiltere'de ilginç bir olay yaşandı.19 yaşındaki Connie Whitton isimli bir bayan doğumdan sadece 4 saat önce hamile olduğunu öğrendi.

16 Ekim 2017 Pazartesi 09:53
Doğumdan 4 saat önce hamile olduğunu öğrendi !

İngiltere'de yaşayan 19 yaşındaki Connie Whitton sosyal medyada çektiği selfielerle adından sıkça söz ettiriyordu.Bu sefer de bebeğiyle çektiği selfie ile gündeme bomba gibi düştü.İngiltere'de 'selfie kraliçesi' olarak tanınan 19 yaşındaki Connie Whitton , hamile olduğunu doğumdan sadece 4 saat önce öğrendi.Yaptığı diyet ve sporlara rağmen kilo almaya başlayınca doktora giden Connie Whitton aldığı kiloların sebebini öğrenince neye uğradığını şaşırdı.Yaşadığı bu ilginç olayla ilgili konuşan  'selfie kraliçesi'  Connie, "Saat 09:00'da hamile olduğumu öğrendim ve saat 13:00'te bebeğimi kollarımda gördüm. Bu 4 saat benim için dokuz ayın tamamıydı diyebilirim. Hamile olduğum hakkında en ufak bir fikrim yoktu" ifadelerini kullandı.

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