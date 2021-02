Diyette Sebze Çorbası Nasıl Yapılır?

Bunun yerine daha sağlıklı beslenerek aldığımız kilolardan kurtulmak mümkündür. Diyette listelerinde en çok yer verilen besinlerin başında sebzeler gelmektedir. Çünkü sebzeler içinde bulundurdukları vitaminler ve mineraller sayesinde kilo vermemize yardımcı olurken bir yandan da sağlıklı kalmamıza yardımcı olur.

Gelin şimdi birlikte bu sağlıklı sebzelerle, hem sağlıklı hem de diyet yaparken bize yardımcı olacak muhteşem bir sebze çorbası yapalım.

Bu sağlıklı sebze çorbasının nasıl yapılacağına, hangi malzemelerin kullanılacağına, Püf noktalarını aşağıdaki tarifte bulabilirsiniz. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun...

Diyet Sebze Çorbası Malzemeleri

1 tane orta boy soğan (kırmızı soğan da olabilir)

1 tane kapya biber

1 tane çarliston biber

1 tane havuç

5-6 çiçek brokoli

5-6 dal maydanoz

Yarım çay kaşığından biraz az karabiber

Tuz (damak zevkinize göre koyabilirsiniz.)

2 yemek kaşığı zeytinyağı



1 tatlı kaşığı salça (biber ve domates karışık olabilir veya ikisinden biride olabilir)

Diyet Sebze Çorbası Nasıl Yapılır?

İlk olarak soğanı soyup, küp küp doğruyoruz, doğradığımız soğanları zeytinyağında pembeleşinceye kadar kavuruyoruz.

Daha sonra doğradığımız kapya biber, çarliston biber ve havucu soğanların üstüne ekliyoruz.

Salçayı da malzemelerimizin üzerine ekleyelim

Bu karışımın üstüne daha sonra brokolileri ekliyoruz ve karıştırıyoruz.

Karabiber ve tuzu ilave edelim.

Daha sonra bu karışımın üzerine 1 litre et suyu ekliyoruz.

Ve son olarak da sebzeler pişince, ince ince kıydığımız maydanozları ekleyip çorbanın altını kısalım, 5 dakika daha kaynatıp kapatalım.

Diyet Sebze Çorbası Püf Noktaları

Mutlaka et suyu kullanalım, et suyu çorbamıza daha çok lezzet verecektir. (Daha sağlıklı olması açısından doğal et suyu kullanalım)

Soğanları kavurma işleminde çok kavurmamaya dikkat edelim.

Malzemeleri sırayla koymaya özen gösterelim.

Yukarıda tarifini vermiş olduğumuz bu çorba oldukça sağlıklı bir çorbadır. Deneyenlerin beğenmesi dileğiyle sağlıklı günler...