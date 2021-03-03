Diyet İçin Günde Kaç Kalori Alınmalıdır?

Diyet; doğru ve dengeli beslenmenin yaşam biçimi, haline getirilmesidir. İnsanlar hayatlarını devam ettirebilmek için belli bir enerjiye ihtiyaç duyarlar. Bu enerjiyi vücudumuza aldığımız besinlerden karşılarız. Yapılan her aktivite de ( yürümek, yemek yemek, tv izlemek, uyumak. . gibi) enerji harcarız. Diyet harcadığımız enerji kadar enerjiyi farklı besin türlerinden yeterli miktarlarda kullanarak vücudumuza almamızdır.

Diyet İçin Günde Kaç Kalori Alınmalıdır?

Aslında diyet bilinenin aksine, kendimizi aldığımız besinlerden kısıtlamak değil, almamız gereken besinlerin karşılığıdır. Yani; biz diyet denilince yediğimizi içtiğimizi kısıtlamamız gerektiği düşüncesine kapılıyoruz. Oysaki diyet bizim gün içerisinde yememiz gereken besin miktarının net karşılığıdır. 

Kalori Alımına Göre Diyet Çeşitleri

Diyet enerjisinin kişinin harcadığı enerjiden daha düşük olması gerekir. Fakat yaşamımızı sorun olmadan devam ettirebilecek miktarda olmalıdır. Günde 200 kalorinin altında enerji alımını öneren diyetler ile 200-800 kilo kalori arasındaki az kalorili diyetler önerilmemektedir. 
Günümüzde kullanımı önerilen diyetler;

-800-1000 kalori arasındaki diyetler
-1200 kalorili enerjili diyetler
-1200+ kalori enerjili diyetler
Bu şekilde bölümlere ayrılmış olsa da diyetler kişinin günlük yaşamına, genetik özelliklerine, beslenme alışkanlıklarına, yaş ve kilolarına, metabolizma hızlarında bağlı olarak düzenlenmelidir.

Günlük alınması gereken kalori nasıl hesaplanmalıdır?

Öncelikle bir gün içerisindeki harcadığımız enerji miktarını hesaplamalıyız. Sabah uyandığımızdan itibaren tekrar uyanıncaya kadar yani 24 saat içerisinde yapılan aktiviteler yazılır. Bunlara uyumak, oturmak, ders çalışmak gibi hareketsiz durumlarda dahildir. Aşağıdaki tablodan bu aktivitelere denk gelen kalori miktarı aktiviteyi yaptığımız saatle çarpıldığında bizi toplam yakılan kalori miktarına götürür. Sonrasında tüm aktivitelerde yakılan kalori toplanır. Bulunan sonuç bizim bir gün içerisinde harcadığımız kalori miktarıdır. Bu kalorinin üzerinde aldığımız kaloriler bize kilo olarak geri dönecektir. Harcadığımız kalori miktarı kadar kalori almamız ise mevcut kilomuzu korumamızı sağlayacaktır. Daha az kalori almamız ise kilo vermemizi sağlayacaktır. Bu hesaplamalar kadınlarda ve erkeklerde değişkenlik gösterir. Bu yöntemle sizde almanız gereken kalori miktarını hesaplayarak, sizin için doğru olan beslenme şeklini oluşturabilirsiniz. Bu diyet kalori hesaplaması örneği, hiçbir kilo alma veya kilo kaybına engel olan hastalıkların olmadığı varsayılarak açıklanmıştır.

Enerji Harcadığımız Aktiviteler(kcal/saat)    Erkek
(18-65 yaş)    Kadın
18-65 yaş)
Uyku     62-63    52-53
Giyinme-soyunma      110-128    80-88
Oturarak vakit geçirme     91-98    70-77

Yürüyüş (Yavaş)    195-210    150-166
Yürüyüş(Hızlı)    286-308    286-308
Koşu     455-490    350-385
Ev işleri     162-175    125-137
Ders çalışma     85-90    85-80
Yemek yeme    40-45    35-40
Alışveriş yapma    100-120    90-100
Merdiven çıkma    70-75    65-70
Duş almak    150-160    140-155
Yemek pişirme     160-165    150-160
Tv izlemek     85-90    75-80

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