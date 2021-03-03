Diyet İçin Günde Kaç Kalori Alınmalıdır?

Aslında diyet bilinenin aksine, kendimizi aldığımız besinlerden kısıtlamak değil, almamız gereken besinlerin karşılığıdır. Yani; biz diyet denilince yediğimizi içtiğimizi kısıtlamamız gerektiği düşüncesine kapılıyoruz. Oysaki diyet bizim gün içerisinde yememiz gereken besin miktarının net karşılığıdır.

Kalori Alımına Göre Diyet Çeşitleri

Diyet enerjisinin kişinin harcadığı enerjiden daha düşük olması gerekir. Fakat yaşamımızı sorun olmadan devam ettirebilecek miktarda olmalıdır. Günde 200 kalorinin altında enerji alımını öneren diyetler ile 200-800 kilo kalori arasındaki az kalorili diyetler önerilmemektedir.

Günümüzde kullanımı önerilen diyetler;

-800-1000 kalori arasındaki diyetler

-1200 kalorili enerjili diyetler

-1200+ kalori enerjili diyetler

Bu şekilde bölümlere ayrılmış olsa da diyetler kişinin günlük yaşamına, genetik özelliklerine, beslenme alışkanlıklarına, yaş ve kilolarına, metabolizma hızlarında bağlı olarak düzenlenmelidir.

Günlük alınması gereken kalori nasıl hesaplanmalıdır?

Öncelikle bir gün içerisindeki harcadığımız enerji miktarını hesaplamalıyız. Sabah uyandığımızdan itibaren tekrar uyanıncaya kadar yani 24 saat içerisinde yapılan aktiviteler yazılır. Bunlara uyumak, oturmak, ders çalışmak gibi hareketsiz durumlarda dahildir. Aşağıdaki tablodan bu aktivitelere denk gelen kalori miktarı aktiviteyi yaptığımız saatle çarpıldığında bizi toplam yakılan kalori miktarına götürür. Sonrasında tüm aktivitelerde yakılan kalori toplanır. Bulunan sonuç bizim bir gün içerisinde harcadığımız kalori miktarıdır. Bu kalorinin üzerinde aldığımız kaloriler bize kilo olarak geri dönecektir. Harcadığımız kalori miktarı kadar kalori almamız ise mevcut kilomuzu korumamızı sağlayacaktır. Daha az kalori almamız ise kilo vermemizi sağlayacaktır. Bu hesaplamalar kadınlarda ve erkeklerde değişkenlik gösterir. Bu yöntemle sizde almanız gereken kalori miktarını hesaplayarak, sizin için doğru olan beslenme şeklini oluşturabilirsiniz. Bu diyet kalori hesaplaması örneği, hiçbir kilo alma veya kilo kaybına engel olan hastalıkların olmadığı varsayılarak açıklanmıştır.

Enerji Harcadığımız Aktiviteler(kcal/saat) Erkek

(18-65 yaş) Kadın

18-65 yaş)

Uyku 62-63 52-53

Giyinme-soyunma 110-128 80-88

Oturarak vakit geçirme 91-98 70-77



Yürüyüş (Yavaş) 195-210 150-166Yürüyüş(Hızlı) 286-308 286-308Koşu 455-490 350-385Ev işleri 162-175 125-137Ders çalışma 85-90 85-80Yemek yeme 40-45 35-40Alışveriş yapma 100-120 90-100Merdiven çıkma 70-75 65-70Duş almak 150-160 140-155Yemek pişirme 160-165 150-160Tv izlemek 85-90 75-80