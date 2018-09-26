"Diyabet hastaları aşılarını düzenli yaptırmalı"

İSTANBUL, ()-DİYABET hastalarının influenza, pnömokok ve hepatit B gibi enfeksiyonlar açısından büyük risk oluşturduğunu belirten Dr. Öğr. Üyesi Selda Çelik, doğru ve düzenli aşılama ile bu riskin büyük oranda önleneceğini söyledi.

Amerikan Diyabet Birliği, Dünya Sağlık Örgütü, Amerikan İmmunizasyon Danışma Kurulu ve Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği gibi uluslararası ve ulusal otoritelerin tüm diyabetli hastalarda influenza, hepatit B ve pnömokok aşıları yapılmasını önerdiğini hatırlatan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Selda Çelik, aşılanma hakkında alınması gereken önlemleri anlattı.

"GRİP AŞISI KASIM AYINDA YAPTIRILMALI"

Erişkin diyabetlilerin aşılamasının hedeflenen rakamın çok altında olduğunu söyleyen Dr. Öğr. Üyesi Selda Çelik, Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği'nin diyabetlilerde aşılama üzerine açıkladığı bilgileri şöyle sıraladı:

"Mevsimsel grip aşısı yani influenza, 6 aylıktan itibaren, tüm diyabetlilere yılda bir yapılmalıdır. Grip aşısının koruyuculuğu, özellikle yaşlılarda daha kısa (6-8 ay) sürmektedir. Ülkemizde grip mevsiminin aralık-ocak aylarında başlayıp nisan-mayıs aylarına kadar sürmektedir. Aşı uygulamalarının kasım ayında başlatılması mantıklı görünmektedir. Pnömokok enfeksiyonlarından ve pnömokokal pnömoniden korunmak için çocukluk çağında 13 valanlı konjuge aşı (PCV13) yapılmaktadır. 19-64 yaş aralığındaki tüm diyabetlilere 23 valanlı pnömokok polisakkarid aşısı (PPSV23) yapılmalıdır. 65 yaş ve üzerinde olan diyabetlilerde pnömokok aşısının tekrarlanması gerekir. Diyabetli birey 65 yaş ve daha önce 13 valanlı aşı yaptırmamış ise bir doz PCV13 ve bir yıl sonra bir doz da PPSV23 yapılır. Eğer ilk yapılan aşı PPSV23 ise beş yıl sonra bir doz daha PPSV23 yapılması önerilmektedir."

HEPATİT B AŞISI DOZU NASIL OLMALIDIR?

Daha önce aşılanmamış olan, 19-59 yaş aralığındaki diyabetlilere 3 doz hepatit B aşısı (HBV) yapılması gerektiğinin altını çizen Dr. Öğr. Üyesi Çelik, "Daha önce aşılanmamış olan 59 yaşından büyük diyabetlilerde aşının koruyuculuğu daha düşük olmakla birlikte, 3 doz HBV aşısı yapılabilir. Bazı kılavuzlarda 50 yaş ve üzeri diyabetli bireylere 2-6 ay ara ile iki doz recombinant herpes zoster aşısı (RZV) yapılması tavsiye edilmektedir" diye konuştu.

SEYAHAT ÖNCESİ DİKKAT

Diyabetli kişilerin toplumsal koruma ve eradikasyon programlarına dahil edilmesi gerektiğini ifade eden Çelik, "Endemik bölgelere seyahat edecek diyabetliler, gidecekleri bölgeye özgü aşılarını yaptırmalıdır. Diyabetliler aşılanma konusunda bilgi almak için mutlaka düzenli kontrollerini yaptırdıkları diyabet ekibi ve aile hekimleri ile iletişime geçerek aşılarını yaptırabilirler" uyarısında bulundu.

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