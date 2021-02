Diyabet Diyeti Nasıl Olur?

Peki diyabet hastalarının diyetinde nelere yer verilir, neler diyet listesinden çıkarılır?

Diyabet Hastalarının Diyeti

• Günlük beslenme saatleri her gün aynı zamanda olmalıdır.

• Porsiyonlar her öğünde eşit olmalıdır.

• Öğün atlamamalısınız, bu hayati bir öneme sahiptir.

• Su her insan için çok önemli olsa da, şeker hastaları için daha büyük önem taşır. Günde en az 10 bardak (2 litre) suyu kesinlikle içmelisiniz.

• Şeker, şekerli yiyecekler, şekerli içecekler, kola, meyveli şerbetler, sıcak çikolata, salep, hazır paketli gıdalar ve daha birçoğu. Kesinlikle uzak durun.

• Alkollü içeceklerin hepsi. (Bira, rakı, şarap, viski vb. Gibi)

• Yağ miktarı yüksek olan besinlerden uzak durun. (Börek, kek, çörek, bisküvi, tart, kurabiye)

• Katı yağları hayatınızdan silip atın. ( Tereyağı, margarin, iç yağ)



• Sakatatlar, tavuğun yağlı ve derili bölgeleri, sucuk, sosis, salam, et kavurması, pastırma gibi tüm şarküteri ürünlerinden uzak durun.• Yağda kızaran sebze ve et yemeklerinden uzak durun.• Sağlıklı olmak için en iyi beslenme şekli tencere yemekleri ve aile sofralarıdır. Hazır gıdaları hayatınızdan çıkarma vakti geldi. Ailenizle sağlıklı sebze ve et yemeklerini uygun pişirme yöntemleriyle ve uygun porsiyonlarla tüketmenizde yarar vardır.• Ekmek seçimlerinizi de değiştirmeniz gerekir. Beyaz ekmek yerine kepekli, çavdar ve yulaf ekmeğini tercih etmelisiniz.• Meyve suları yerine taze ve organik meyve tüketmelisiniz.• Diyetinizde baklagillere daha fazla önem verin. Çorba olarak mercimek, pilav olarak bulgur tüketin.• Yemeklerinizde zeytinyağı kullanmaya özen gösterin.• Beslenmenizde; taze meyve ve sebze, baklagiller, balık ve zeytinyağı ön planda olsun. Et, tavuk, süt ve süt ürünleri biraz daha geri planda kalsın.• Tuzu azaltın.

Bu şekilde bir beslenmeyi hayatınıza adapte ederseniz sadece diyabet hastalığı için değil, günümüzde yaygınlaşan kanser ve kalp hastalıkları açısından da sağlığınızı riske atmamış olursunuz. Peki ya nedir bu diyabet? Sizlere diyabeti aşağıda kısaca anlatacağım.

Nedir Bu Diyabet?

Diyabet, pankreasın yeteri kadar insülin hormonu salgılamaması sonucu veya salgıladığı hormonu kullanamaması sonucu meydana gelir. Ve tedavisi olmayan, ömür boyu devam eden bir hastalıktır.